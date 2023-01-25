Исследование Rambler&Co. Холодильники, стиральные машины и пылесосы: россияне рассказали о технике, которой пользуются чаще всего

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование опросили россиян и составили рейтинг самой востребованной бытовой техники. В топ-3 наиболее используемых бытовых электроприборов вошли холодильник (об этом заявили 15% россиян), стиральная машина (14%) и пылесос (12%). Для каждого десятого (10%) важно ежедневно пользоваться дома микроволновкой, утюгом или отпаривателем, электрочайником. В исследовании приняли участие 451 тыс. человек.

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Среди самой неиспользуемой техники лидирует соковыжималка — каждый девятый респондент (11%) приобрёл и практически ею не пользуется. Миксеры и вентиляторы пылятся на полках у 10 и 9% опрошенных соответственно. По 8% респондентов совсем не используют мясорубки и мультиварки, по 7% — тостеры и кухонные комбайны, по 6% — увлажнители воздуха и грили, 5% — хлебопечки. Остальные 23% совокупно пришлись на холодильники, пылесосы, посудомоечные и стиральные машины, микроволновки, утюги и чайники.

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Также в ходе опроса выяснилось, что у 75% россиян ломалась техника. У 62% она выходила из строя лишь однажды, при этом каждый восьмой (12%) сталкивается с неисправностью техники несколько раз в год, ещё 1% — ежемесячно. На починку техники 45% респондентов тратят менее 1 тыс. рублей за год. Каждый пятый (20%) — от 1 до 3 тыс. рублей, каждый четвёртый (23%) — от 3 до 6 тыс. От 6 до 10 тыс. — 8%, более 10 тыс. — 4%.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Не все клиенты обращают внимание на то, что программа добровольного страхования жилья СберСтрахования, помимо защиты конструктивных элементов и отделки, включают в себя и риски повреждения техники. При наличии страховки после залива или пожара можно получить возмещение за уничтожение или ущерб домашней электроники. Например, у клиента СберСтрахования из Саратова в пожаре пострадали холодильник и микроволновая печь. Компания признала случай страховым и выплатила клиенту компенсацию не только за повреждённое имущество, но и технику».