Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
37 минут назад

Эксперты дали советы, как эффективно убрать осколки от разбитого стекла

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, как эффективно убрать осколки от разбитого стекла.

Как эффективно убрать осколки от разбитого стекла
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Перед тем как собирать осколки, необходимо сразу же удалить из помещения детей или домашних животных. Также непосредственно перед уборкой стоит обуть обувь с жесткой и толстой подошвой.

Сначала необходимо аккуратно и тщательно собрать все большие осколки. Делать это лучше, надев плотные резиновые перчатки. Для уборки не используйте веник, так как он не уберет мелкое стекло. Для таких целей лучше всего подойдет пылесос.

Если осколки разлетелись по большой площади, то можно собрать их, используя мокрые газеты. К влажной бумаге хорошо прилипают даже мельчайшие частички разбитого стекла. Нужно расстелить газеты по поверхности пола, затем аккуратно собрать их и выбросить в мусор, передает Общественная служба новостей.

Организатор пространства Любовь Дингалева назвала ключевые ошибки захламления жилья. Чаще всего, пояснила она, купленная когда-то техника устаревает. Поэтому часто все ненужное отправляется на балкон или по шкафам, передает Царьград.

Ранее была названа средняя стоимость уборки домов в столице.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители