Эксперты рассказали, как эффективно убрать осколки от разбитого стекла.

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Перед тем как собирать осколки, необходимо сразу же удалить из помещения детей или домашних животных. Также непосредственно перед уборкой стоит обуть обувь с жесткой и толстой подошвой.

Сначала необходимо аккуратно и тщательно собрать все большие осколки. Делать это лучше, надев плотные резиновые перчатки. Для уборки не используйте веник, так как он не уберет мелкое стекло. Для таких целей лучше всего подойдет пылесос.

Если осколки разлетелись по большой площади, то можно собрать их, используя мокрые газеты. К влажной бумаге хорошо прилипают даже мельчайшие частички разбитого стекла. Нужно расстелить газеты по поверхности пола, затем аккуратно собрать их и выбросить в мусор, передает Общественная служба новостей.

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