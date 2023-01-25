Подкормка древесной золой: каким культурам она нужна

Когда-то, с 1700-х до начала 1900-х годов, древесину в промышленном масштабе сжигали с целью производства золы для химической экстракции. Зола использовалась в основном для производства поташа для удобрений и щелочи для промышленности. По мере того как другие технологии производства калия становились более экономичными, ценность древесной золы как сырья падала. Но садоводы и огородники использовать золу не разучились.

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Вероятно, вы знакомы с известью - популярной почвенной поправкой, которая обычно применяется для добавления питательных веществ в почву, ускорения расщепления органических веществ и снижения кислотности почвы. Древесная зола богата карбонатом кальция, активным ингредиентом, используемым в покупных удобрениях из извести, и вторичными элементами, полезными для здоровья растений, например, фосфором и магнием, цинком и железом. В ней содержится много калия, что способствует цветению и плодоношению растений.

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Физические и химические свойства древесной золы существенно различаются в зависимости от многих факторов. Известно, что молодая древесина, полученная после обрезки деревьев, производит золу с более высокой концентрацией питательных веществ, чем старая древесина. Точно так же зола из твердых пород дерева, таких как дуб, клен и бук, содержит больше питательных веществ, чем пепел деревьев хвойных пород.

Лиственные породы обычно производят больше золы, чем хвойные, а кора и листья дают при сжигании больше золы, чем внутренние древесные части. В среднем при сжигании древесины образуется от 6 до 10 процентов золы.

Избегайте использования золы от обработанной химикатами древесины, которая может повредить вашу почву и растения.

Использование древесного пепла в компосте и на грядке

Древесная зола является щелочной, поэтому применение ее в кучах компоста помогает сбалансировать тенденцию компоста к окислению, что создает лучшие условия для червей и микроорганизмов, ускоряющих разложение органики.

Менее кислый компост идеально подходит для мульчирования овощей.

Добавляйте древесную золу немного и часто, посыпая компостную кучу тонкими слоями: несколько горстей или одна лопата на каждые 15 см органического материала.

Древесная зола может сыграть полезную роль в улучшении чрезмерно кислой почвы. Большинство овощей нуждаются в pH от 6,5 до 7,0, поэтому, если ваша почва имеет показатель ниже 6,5, посыпайте грунт древесной золой. Это особенно актуально в том случае, если вы активно вносите в грядки навоз крупного рогатого скота – такой тип навоза очень кислый.

Древесная зола примерно в два раза эффективнее извести в нейтрализации кислотности. Как правило, такие работы выполняют, рассыпая примерно 50-70 г на квадратный метр. Используйте щелочность древесной золы, чтобы улучшить почву на капустных грядках для предотвращения килы. Кила капусты - распространенное заболевание на кислой почве.

Применяйте древесную золу зимой перед посадкой или в качестве «гарнира» вокруг активно растущих растений.

Фактически, смешивайте золу с любой почвой, чтобы получить богатый урожай овощей, особенно томатов, чувствительных к дефициту калия.

Высокое содержание калия означает, что древесная зола идеально подходит для подкормки большинства ягодных кустов, включая смородину и крыжовник, улучшая здоровье растений и устойчивость к болезням.

Где древесную золу применять нельзя

Из-за своей щелочности древесная зола не должна использоваться вокруг растений-любителей кислого грунта, таких как черника и, в меньшей степени, малина.

Не применяйте на участках, где выращивается картофель, так как щелочная почва стимулирует паршу картофеля.

Конечно, для того, чтобы почва стала слишком щелочной, вам надо будет добавить много древесной золы. Но для душевного спокойствия каждые пару лет проверяйте pH почвы, чтобы убедиться, что показатель не превышает 7,5.