Многие женщины могут пользоваться одним флаконом духов годами, так как у них есть несколько разных ароматов, которые они используют под настроение. Однако может происходить такое, что оригинальные духи, купленные в фирменном бутике, перестают долго держаться или вовсе становятся, как вода без аромата. Это происходит из-за неправильных условий хранения. О том, как нельзя хранить духи — в материале “Рамблера”.

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Ставить в места, куда проникает солнце

Попадание солнечных лучшей на флакончик может ускорить распад содержимого духов. Многие производители остерегаются этого, поэтому делают темные флаконы для парфюма. Если ваши духи находятся в светлом или прозрачном флаконе, они становятся намного уязвимее.

Лучше всего хранить флакон с духами в шкафу или вовсе оставить его в коробке. Так на них точно не будет попадать солнечный свет.

Хранить в слишком холодном или слишком теплом месте

Консистенция духов не переносит ни жару, ни холод. Именно поэтому их нельзя хранить в холодильнике, на подоконнике или столе около батареи. Также не стоит хранить духи в ванной, так как во время приема душа в помещении резко меняется температура.

Духи можно оставить в спальне, где обычно не бывает резких перепад температур. Однако и здесь нужно выбрать правильное место подальше от батареи и кондиционера.

Не закрывать флакончик

В составе духов есть много спирта, что позволяет парфюму долго служить. Однако в этом есть и минус — спирт быстро испаряется. Поэтому флакон духов нужно закрывать очень плотно. Однако если у вас духи в спрее, то волноваться не стоит. В таком случае флакон предполагает наличие специальной технологии, которая не позволяет духам выветриваться. Однако даже в этом случае стоит плотно закрывать флакон.

Хранить в месте с высокой влажностью