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2 часа назад

Насколько выгодно покупать "мультитехнику"

Ferra.ru

Мультитехника - это хороший выбор, если вы хотите сэкономить место и при этом получить необходимые функции. Но всегда ли подобные устройства бывают удачными?

Насколько выгодно покупать "мультитехнику"
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Есть ли смысл покупать для кухни устройство, совмещающее духовку, плиту и посудомойку? Вообще одно из основных достоинств подобной техники - её компактность. Совмещённые духовка и плита - это уже привычный вариант, а вот с посудомойкой устройство выглядит уже более необычно.

Что касается недостатков подобной техники «три-в-одном», то они следующие. Полноценная посудомоечная машина может помыть сразу примерно 11-12 комплектов посуды, а в мультитехнику устанавливаются варианты для всего 6-8 комплектов посуды. То же самое касается духового шкафа.

Также совмещённая техника стоит дорого и у неё небольшой ассортимент, так как она не особо востребована.

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