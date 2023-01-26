Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

В Роспотребнадзоре объяснили правила уборки кухни

Мария Иглина

Использование неправильных чистящих средств, а также вспомогательных инструментов может привести к пищевому отравлению. О правилах уборки кухни рассказали в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре объяснили правила уборки кухни
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам экспертов, для снижения рисков пищевых отравлений, начинать уборку на кухне следует с верхних шкафов, постепенно опускаясь вниз:

"Холодильник также необходимо подвергнуть полной чистке при помощи средства для дезинфекции бытовой техники, вынимая полки и ниши".

Посуду, утварь и столовые приборы рекомендуется мыть в горячей воде температурой от 45 °С. В этом случае стоит отказаться от губок и мочалок с металлическим покрытием, при обработке важно использовать дезинфицирующие средства.

Также при уборке не следует забывать и об обработке мебели, дверных ручек и ручек шкафов, тумбочек, столов, комодов. Тряпкой с антисептиком стоит проходиться по выключателям и розеткам.

Как легко уложить локоны: неожиданный лайфхак с дуршлагом

Кроме этого, отдельное внимание стоит уделить обработке обеденного стола и рабочих поверхностей. Они должны постоянно протираться теплой мыльной водой, а излишки помогут убрать бумажные полотенца. В завершении нужно обработать все дезинфицирующим средством для поверхностей.

Ранее "Рамблер" писал, о чем нужно знать, если вы затеяли ремонт зимой.

Дом и сад,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители