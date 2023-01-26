В Роспотребнадзоре объяснили правила уборки кухни

Использование неправильных чистящих средств, а также вспомогательных инструментов может привести к пищевому отравлению. О правилах уборки кухни рассказали в Роспотребнадзоре.

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Так, по словам экспертов, для снижения рисков пищевых отравлений, начинать уборку на кухне следует с верхних шкафов, постепенно опускаясь вниз:

"Холодильник также необходимо подвергнуть полной чистке при помощи средства для дезинфекции бытовой техники, вынимая полки и ниши".

Посуду, утварь и столовые приборы рекомендуется мыть в горячей воде температурой от 45 °С. В этом случае стоит отказаться от губок и мочалок с металлическим покрытием, при обработке важно использовать дезинфицирующие средства.

Также при уборке не следует забывать и об обработке мебели, дверных ручек и ручек шкафов, тумбочек, столов, комодов. Тряпкой с антисептиком стоит проходиться по выключателям и розеткам.