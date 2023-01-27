Как правильно очищать приборы из нержавеющей стали

Время от времени все приборы из нержавеющей стали нужно чистить. Но как сделать это так, чтобы ничего не повредить?

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Для того чтобы самостоятельно почистить прибор из нержавеющей стали, нужно подготовить несколько предметов. Это резиновые перчатки, средство для мытья посуды, тёплая вода, салфетки из микрофибры (три штуки), губка для посуды.

Вообще для очистки поверхностей из нержавеющей лучше всего брать не уксус, как многие в Интернете рекомендуют, а средство для мытья посуды либо средство, которое специально разработано для нержавеющей стали. Также нужны будут салфетки из микрофибры, которые не испортят металл.

Первым делом наденьте резиновые перчатки, смочите салфетки из микрофибры в тёплой воде и протрите нержавеющую сталь. Далее на вторую смоченную такую салфетку добавьте пару капель средства для мытья посуды и начните медленно протирать прибор.

Для особо стойких пятен возьмите губку для мытья посуды. Мыть ей нужно с использованием тёплой воды и средства для мытья посуды.