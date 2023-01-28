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1 час назад

Как избавиться от беспорядка в шкафу

runews24.ru

В беседе с mydecor Алсу Мухамедшина сообщила, что для начала нужно будет избавиться от ненужных вещей.

Как избавиться от беспорядка в шкафу
Фото: runews24.rurunews24.ru

Далее следует выбрать удобный план зонирования гардеробной. Его можно сделать несколькими способами. Например, по полу – мужской, женский, детский.

По категориям – аксессуары, обувь, бельё и домашняя одежда, повседневная одежда и так далее.

По сезонам. Так можно разделить осенне-зимние вещи и весенне-летние.

Кроме того, нужно привести гардеробную к единому стилю оформления. Нужно, чтобы все вешалки, корзины и коробки были в едином цветовом решении и стиле. Так гардеробная будет смотреться более опрятно.

Нужно применить принцип близости, когда вещи, которыми вы пользуетесь часто, вы располагаете на более доступные места. Та одежда, которая нужна в редких случаях, отправляется подальше.

Дом и сад,
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