Как избавиться от беспорядка в шкафу

В беседе с mydecor Алсу Мухамедшина сообщила, что для начала нужно будет избавиться от ненужных вещей.

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Далее следует выбрать удобный план зонирования гардеробной. Его можно сделать несколькими способами. Например, по полу – мужской, женский, детский.

По категориям – аксессуары, обувь, бельё и домашняя одежда, повседневная одежда и так далее.

По сезонам. Так можно разделить осенне-зимние вещи и весенне-летние.

Кроме того, нужно привести гардеробную к единому стилю оформления. Нужно, чтобы все вешалки, корзины и коробки были в едином цветовом решении и стиле. Так гардеробная будет смотреться более опрятно.