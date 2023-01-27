5 вещей, которые есть в доме всех счастливых людей

А вы знали, что дом может показать гостям, что здесь живут счастливые люди? Нет, речь не об огромной вилле на берегу океана. Дело в небольших акцентах и вещах, которые, по статистике, есть в квартирах всех счастливых людей.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Шторы

От нормального режима сна зависит здоровье, настроение и общее состояние. Люди, которые поняли это, заботятся о том, чтобы качественно отдыхать. Шторы, не пропускающие свет, — залог того, что вы сможете выспаться, несмотря на свет от уличного фонаря или летнее солнце в пять утра.

Правда, дизайнеры напоминают, что такие шторы особенно требуют легкой тюли, чтобы днем помещение смотрелось более воздушным.

Сувениры из поездок

Иметь дома то, что навевает приятные воспоминания — значит, сделать пространство более счастливым. Свечи с ароматом, ассоциирующимся с путешествиями, кружки, сувениры, фото в рамках. Мелочи будут привлекать ваш взгляд и заставлять улыбнуться.

Уютная кухня

Недаром именно это помещение называют сердцем дома, здесь не только готовят пищу, но и проводят время с близкими за уютными, неспешными беседами. У счастливых семей кухня комфортная и продуманная, на ней приятно находиться, готовить, ужинать вместе. Постарайтесь содержать эту комнату в чистоте, чтобы вся семья стремилась быстрее попасть домой и собраться за накрытым столом.

Красивая посуда

Синдром отложенной жизни, когда для всего красивого вы ждете лучшего момента, точно не сделает счастливым. Довольные собой и миром люди живут здесь и сейчас, поэтому едят из красивой посуды, пьют вино из лучших бокалов. Каждый день — небольшой повод побаловать себя. Используйте этот лайфхак: если у вас плохое настроение, наденьте симпатичный костюм и сервируйте обед только для себя. Вы сразу почувствуете прилив сил и радости!

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