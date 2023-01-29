Инструкция: что делать, если вас затопили соседи

Представьте: вы заходите в спальню, где недавно сделали ремонт, и видите, как с потолка по стене струится вода. В такой ситуации трудно не потерять самообладание. «Рамблер» подготовил инструкцию, благодаря которой вы сможете справиться с внезапными обстоятельствами без ущерба собственным нервам.

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Шаг первый: заботимся о безопасности

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Вода и электричество друг другу не товарищи. В случае затопления нужно отключить электричество во всей квартире (придется залезть в электрощит). После – выдернуть вилки из розеток. Даже если вода не струится рядом с проводкой, отсыревший стройматериал проводит ток, что чревато коротким замыканием и пожаром.

Шаг второй: оповещаем соседей

Поднимитесь к соседям или позвоните им, чтобы сообщить о бытовом происшествии. Если связаться с ними не получилось, обращайтесь в аварийную службу. Ее специалисты имеют право перекрыть воду во всем доме, тем самым прекратив затопление.

Также стоит позвонить в управляющую компанию, к которой относится дом, и сообщить об аварии.

Шаг третий: фиксируем ущерб затопления

Естественно у вас возникнет желание как можно скорее убрать последствия затопления. Однако стоит прежде зафиксировать причиненный ущерб. Например, если соседи откажутся компенсировать ликвидацию последствий затопления, фотографии пригодятся в суде.

Прежде чем фотографировать, включите на телефоне функцию маркировки снимков датой и временем. Если вы решили записать видео, проговорите, когда и во сколько началась съемка. Можно привлечь в качестве свидетелей пару соседей, если они впоследствии не откажутся от дачи показаний в суде.

Шаг четвертый: получаем акт о затоплении квартиры

Сделать этот документ может представитель управляющей компании. Собственно поэтому мы рекомендуем обратиться в нее как можно скорее, желательно в день аварии. Если коммунальщики отказываются выезжать, можно приехать в их офис и написать заявление о затоплении от своего имени.

Если коммунальщик приехал на осмотр, он должен проинспектировать обе квартиры, составить акт с указанием даты и времени, места, где все произошло, и вероятной причины затопления. Отдельно ему предстоит описать ущерб от аварии. Все спорные моменты – например, отказ виновника затопления присутствовать на осмотре или подписать акт – должны быть отмечены в этом документе.

Сосед готов возместить причиненный ущерб? Отлично. Тогда составьте соглашение, в котором будет ссылка на акт УК, указана сумма компенсации или материалы для ремонта, а также – что немаловажно – сроки оплаты.

Шаг пятый: восстанавливаем справедливость

Но может случиться так, что сосед откажется от признания вины. Тогда необходимо в первую очередь провести еще одну независимую оценку ущерба от аварии (специалист должен иметь сертификат, дающий ему право оценки, полис страхования профессиональной деятельности, высшее образование; и состоять в организации оценщиков). На нее также нужно пригласить виновного в аварии жильца дома.