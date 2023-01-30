Как выбрать идеальную кровать для сна: ответ сомнолога

Постель должна быть комфортной и удобной для человека. Правильные матрас, подушка и одеяла обеспечивают нормальное согревание тела и отведение от кожи избыточного тепла. Как подобрать идеальную кровать для сна, рассказал «ФедералПресс» сомнолог Роман Бузунов.

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«Если вы спите вдвоем с партнером, лучше приобрести кровать шириной 180 см или даже 200 см. Еще один выход из положения – поставить рядом две кровати», – отметил специалист.

Даже очень хороший матрас после 10 лет эксплуатации уже не выполняет в полной мере своих функций. В идеале его желательно менять после этого срока эксплуатации. У полных людей срок службы матраса может быть еще меньше.

«Его материал впитывает пот и чешуйки омертвевшей кожи, что способствует размножению пылевых клещей и плесневых грибков, которые могут вызывать аллергию, астму и экзему», – отмечает врач.

Выбирать подушки стоит также с экологически безопасными, натуральными или синтетическими наполнителями, в которых «неохотно» заводятся пылевые клещи (пухоеды). Бузунов рекомендует россиянам использовать плоские подушки с индивидуально подобранной толщиной или контурные ортопедические подушки с небольшим возвышением под шеей.

Эксперт рекомендует каждому из партнеров укрываться собственным одеялом. Это не только более гигиенично, но и обеспечивает каждому собственный уникальный микроклимат.