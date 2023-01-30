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1 час назад

Легкий способ избавиться от желтых пятен на белой одежде: видео

Мира Маркина

Желтые пятна на белых рубашках или футболках – это то, с чем сталкивается любая хозяйка. Зачастую справиться с ними бывает почти невозможно и вещь просто выкидывают или отвозят на дачу. Побороть такого рода пятна, особенно, застарелые, не под силу даже многим отбеливающим средствам, однако способ все же есть.

Мы нашли лайфхак в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @ksenia_knyazeva. Девушка предлагает использовать для отбеливания старых желтых пятен таблетки аспирина и обыкновенную воду.

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Она предлагает нанести приготовленную из аспирина и воды смесь на места пятен и на время оставить на одежде. После вещь необходимо постирать обычным способом. Подробные пропорции для приготовления отбеливающей пасты смотрите в видео.

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