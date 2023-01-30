Для того, чтобы понять, когда добавлять древесную золу, подумаем о ее легкости – то есть нужно удержать ее на одном месте. Поэтому конец зимы и ранняя весна выглядят хорошим временем для внесения. Покрытие древесной золой по снегу позволит питательным веществам уйти в землю непосредственно в точке внесения и повысит уровень калия, кальция и фосфора за месяц-два до посадки. Таким образом, вы сэкономите на покупке продуктов для известкования, подсластите кислую почву и поможете следующим культурам.

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Саженцы плодовых деревьев, ягодные кустарники (такие как малина, крыжовник и смородина) любят золу – она стимулирует наращивание и созревание коры, что полезно для устойчивости к болезням и вредителям, а, следовательно, хорошо и для урожайности.

Видео дня

Капуста, включая краснокочанную, белокочанную, брюссельскую, пекинскую или савойскую, - одна из основных поклонниц древесной золы. Щелочность древесной золы служит профилактикой килы крестоцветных, распространенной болезни, когда почва слишком кислая. Вы можете посыпать грядку, отведенную под капусту, золой по снегу или подсыпать потом в сезоне, но опять же по влажной почве.

Помидоры тоже порадуются древесной золе, а затем порадуют и вас здоровым урожаем. Кальций, который есть в золе, предотвращает вершинную гниль, а калий сделает помидоры яркими и сахаристыми. Фосфор, еще один компонент золы, поспособствует развитию корневой системы у рассады. Присутствует в пепле и магний, а как мы знаем, скручивание листьев у помидоров является следствием дефицита магния. Значит, набросайте в теплицу снега, а сверху разместите золу ровным слоем.

Не вносите древесную золу под картофель, что чревато паршой, и под растения, предпочитающие слегка кислую почву, например, под голубику. Строго говоря, и помидоры, как правило, предпочитают слегка кислую почву с pH чуть ниже 7. И во избежание неприятностей в виде хлороза или угнетения роста всегда лучше измерить рН почвы перед посыпкой золой. Если он ниже 6, значит, почва слишком кислая для помидоров, и можно доводить до уровня pH от 6,5 до 7.

Поскольку древесная зола действует относительно быстро, повторно замерьте уровень pH перед посадкой – возможно, для нейтрализации лишней щелочности понадобится внести чисто азотные удобрения или перепревший навоз. Фосфорные удобрения после золы обычно не применяются вообще, только азотные. Когда почва все еще кислит, древесную золу можно будет подсыпать в сезоне.

Распределяйте полностью древесную золу равномерно тонким слоем примерно в полтора-три сантиметра и не оставляйте насыпей, что может привести к засолению. При ветреной погоде или далее в сезоне не забывайте сразу же поливать, чтобы вашу подкормку не унесло.