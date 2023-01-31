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2 часа назад

Как правильно хранить вещи в квартире

Lenta.ru

При выборе системы хранения в квартире необходимо учитывать количество вещей — при их малом объеме большая гардеробная или вместительные шкафы займут нужное пространство. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как правильно хранить вещи в квартире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты посоветовали заранее выделить время и продумать систему хранения, определив количество вещей.

Ящики необходимо подбирать под объем того, что там будет размещено. Систему также рекомендовали разделить на три зоны — верхнюю, среднюю и нижнюю. В первую нужно сложить одежду, чемоданы и инструменты. Середину посоветовали оставить для вещей первой необходимости, а нижнюю — для обуви, постельного белья или полотенец.

Специалисты также предупредили о необходимости вентиляции.

«Если в помещении нет свежего воздуха, то велика вероятность повышения влажности. Со временем из-за этого на вещах начнет образовываться плесень и грибок», — научили в компании.

Сухой воздух также может негативно сказаться на качестве вещей, поэтому россиянам рекомендовали продумать естественную или проточную вентиляцию.

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