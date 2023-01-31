5 цветов, которые опасно держать дома

Многие хозяйки не представляют свой дом без зелени, а потому заводят разнообразные домашние растения. Но мало кто задумывается о том, что невинные на первый взгляд цветы могут быть чреваты серьезными проблемами. Подробнее об опасных домашних растениях – в материале "Рамблера".

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Азалия

В цветках, стеблях и листьях этого растения содержится андромедотоксин – вещество, которое может вызвать рвоту, повышенное артериальное давление и угнетение нервной системы. Для этого человеку или питомцу достаточно съесть всего один листик. Вдобавок к этому, резкий аромат азалий может спровоцировать головокружение и аллергию.

Монстера

За этой лианой легко ухаживать, а еще она очень украшает помещение. Вот почему ее часто можно встретить в квартирах и офисах. Но если у вас есть маленькие дети или животные, от растения лучше избавиться: в его листьях содержатся кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать раздражение слизистых оболочек и аллергию.

Сансевиерия

В мясистых листьях этого растения содержатся сапонины. Особую опасность они представляют для животных: им достаточно лишь погрызть листья, чтобы вызвать тошноту, рвоту и диарею.

Кротон

Сок, содержащийся в листьях и стеблях кротона, может вызвать зуд, жжение и аллергию. Наиболее опасен длительный контакт с растением – например, если человек обрезает кротон без перчаток. При попадании в организм сока цветка, нарушается работа ЖКТ.

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