Россияне стали чаще обращаться к дизайнерам

За 2022 год спрос россиян на услуги дизайнеров интерьера вырос на 73 процента относительно 2021 года. О том, что граждане стали чаще обращаться к специалистам по оформлению жилья, говорится в исследовании платформы «Авито Услуги», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Сильнее всего спрос увеличился в Москве — на 78 процентов. В тройке лидеров также оказались Сочи и Ростов-на-Дону. Самыми популярными услугами стали установка натяжных потолков, спрос на которую вырос на 61 процент, замена и укладка полов (плюс 44 процента), поклейка обоев и малярные работы (плюс 25 процентов). Предложение от дизайнеров за указанный период в среднем выросло на 143 процента.

«Растущий спрос на услуги дизайнеров интерьера и разработку проектов "под ключ" можно объяснить тем, что заказчики все чаще стали подходить к планированию ремонта более продумано и рационально», — заявила руководитель развития категории «Ремонт и строительство» на платформе Светлана Филимонова.