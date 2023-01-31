Как нельзя бороться с вредными привычками домашних питомцев

Когда мы решаем завести домашнее животное, то надеемся получить в лице питомца достойного компаньона. И нежелательное поведение, которое могут демонстрировать даже самые спокойные по характеру кошки и собаки, никак не соответствует этим планам. Что делать, если питомец своими проделками сильно беспокоит вас, читайте в материале «Рамблера».

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Ночная активность

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Животные становятся гиперактивными, как только наступает ночь? Вероятнее всего, им было слишком скучно днем. Еще одна причина – нерациональное питание. Но не спешите наказывать питомца изоляцией в другую комнату. Лучше позаботьтесь о том, чтобы поиграть с ним до отхода ко сну, и обеспечьте ночным перекусом.

Воровство

Собаки и кошки интересуются тем, что лежит в вашей тарелке, не меньше, чем содержимым собственной миски. Громко ругаться, замахиваться на питомца или применять насилие ни в коем случае нельзя. У животных не формируется причинно-следственная связь «проступок-наказание». А вот обида с последующей агрессией появляется легко. Чтобы исключить воровство со стола, подумайте над тем, чтобы:

покормить животное перед тем, как сядете за стол сами;

не поощрять нежелательное поведение – то есть, не подкармливать питомца из своей тарелки (и никаких исключений, это только запутает пушистого друга);

обеспечить собаку и кошку рационом, соответствующим его потребностям (исходя из возраста, веса и особенностей здоровья).

Нарушение личного пространства

Кошки любят возвышенности и укромные места, а часто и вовсе ложатся на ваш рабочий стол или кровать? Так они сохраняют контроль над происходящим вокруг и обеспечивают себе безопасное место для сна. Собаки в принципе более социальные животные, потому радостно семенят за вами повсюду – и в спальню, и в туалет.

Как мы уже отметили, крики и наказания здесь не сработают. Важно предоставить питомцу альтернативу. Выделите конкретную полку для кота или приобретите игровой комплекс, лежанку. Второй вариант более предпочтителен, однако не обязательно тратить на него десятки тысяч рублей. Комплекс может быть и недорогим, но, что более важно, он должен быть высоким и крепким (чтобы кот его не опрокинул).

С собаками придется повозиться. Учите питомца с помощью команд находиться в одиночестве, например, в соседней комнате. Можно также временно покидать дом/квартиру во время тренировки выдержки. Для начала хватит пары минут за раз. И не забывайте обеспечивать собаку физической и умственной нагрузкой.

Вандализм