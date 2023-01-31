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2 часа назад

Дизайнер назвал актуальные в наши дни предметы интерьера из СССР

Мослента

Вещи и предметы интерьера из СССР, актуальные и в наши дни, назвал «Мосленте» концептмейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Среди них — комод на острых ножках, раньше стоявший практически в любой советской квартире.

Дизайнер назвал актуальные в наши дни предметы интерьера из СССР
Фото: МослентаМослента

«Не спешите избавляться от него. Достаточно отреставрировать комод:почистить, покрасить, поменять фурнитуру. А затем вписать в современный дизайн. Кстати, за стеклянными дверцами комода на острых ножках можно разместить мини-бар», — сказал он.

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Кроме того, специалист советует не спешить избавляться от румынского кресла из 60-х. Этот предмет мебели с характерной спинкой и тонкими ножками считается самым ярким образцом ушедшей советской эпохи. В отреставрированном виде кресло из натурального дерева, может стать настоящим украшением современного интерьера, отметил Осипов.

Популярным советским ковром дизайнер рекомендует зонировать территорию в квартире или создать при помощи него яркий цветовой акцент в дизайне. Кроме того, многие используют шерстяное изделие для домашних занятий йогой, во время игр с детьми.

Внести изюминку в современный дизайн смогут и такие предметы советского интерьера, как лампа под абажуром, сервант, ажурный тюль и стул из 50-х годов.

Лампу можно поставить на рабочий стол или просто поместить на тумбочку около дивана, как делали в СССР.

«Серванты, как и комоды, легко реставрируются и становятся стильными идеями в интерьере. Ажурный тюль теперь не нужно дополнять портьерами, как было принято в СССР. Например, на окне маленькой и тесной кухни можно использовать тюль, чтобы сделать помещение воздушным и легким. Подобрав такую занавеску специальными подхватами с двух сторон, вы заметно освежите пространство», — уточнил Осипов.

Стул из 50-х с кожаной обивкой и высокой спинкой, которые когда-то можно было увидеть в райкомах и домах культуры, некоторые владельцы, по словам архитектора, вписывают в современный интерьер очень оригинально. Например, используют в качестве прикроватной тумбочки или подставки под фарфоровую или бронзовую статуэтку родом из СССР. В итоге получается интересное и свежее решение, добавил он.

Дом и сад,Александр Осипов,
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