Дизайнер назвал актуальные в наши дни предметы интерьера из СССР

Вещи и предметы интерьера из СССР, актуальные и в наши дни, назвал «Мосленте» концептмейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Среди них — комод на острых ножках, раньше стоявший практически в любой советской квартире.
«Не спешите избавляться от него. Достаточно отреставрировать комод:почистить, покрасить, поменять фурнитуру. А затем вписать в современный дизайн. Кстати, за стеклянными дверцами комода на острых ножках можно разместить мини-бар», — сказал он.
Кроме того, специалист советует не спешить избавляться от румынского кресла из 60-х. Этот предмет мебели с характерной спинкой и тонкими ножками считается самым ярким образцом ушедшей советской эпохи. В отреставрированном виде кресло из натурального дерева, может стать настоящим украшением современного интерьера, отметил Осипов.
Популярным советским ковром дизайнер рекомендует зонировать территорию в квартире или создать при помощи него яркий цветовой акцент в дизайне. Кроме того, многие используют шерстяное изделие для домашних занятий йогой, во время игр с детьми.
Внести изюминку в современный дизайн смогут и такие предметы советского интерьера, как лампа под абажуром, сервант, ажурный тюль и стул из 50-х годов.
Лампу можно поставить на рабочий стол или просто поместить на тумбочку около дивана, как делали в СССР.
«Серванты, как и комоды, легко реставрируются и становятся стильными идеями в интерьере. Ажурный тюль теперь не нужно дополнять портьерами, как было принято в СССР. Например, на окне маленькой и тесной кухни можно использовать тюль, чтобы сделать помещение воздушным и легким. Подобрав такую занавеску специальными подхватами с двух сторон, вы заметно освежите пространство», — уточнил Осипов.
Стул из 50-х с кожаной обивкой и высокой спинкой, которые когда-то можно было увидеть в райкомах и домах культуры, некоторые владельцы, по словам архитектора, вписывают в современный интерьер очень оригинально. Например, используют в качестве прикроватной тумбочки или подставки под фарфоровую или бронзовую статуэтку родом из СССР. В итоге получается интересное и свежее решение, добавил он.