Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
2 часа назад

Как защитить дом от негативной энергии — 4 простых способа

WomanHit.ru

Пусть ваш дом станет местом силы.

Как защитить дом от негативной энергии — 4 простых способа
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Дом должен быть местом силы, местом, где вы отдыхаете, наслаждаетесь уютом и набираетесь сил, но иногда накопившаяся негативная энергетика в квартире влияет на наши ощущения. Дома становится некомфортно, быстро появляется усталость, раздражительность. Некоторые признаются, что чувствуют будто их выселяют из квартиры какие-то невидимые силы.

Видео дня

Справиться с негативной энергией несложно. Эзотерики предлагают воспользоваться простыми, но очень действенными способами.

Избавьтесь от старых вещей

Особенно это касается чужих вещей: доставшихся от бабушек и дедушек, предыдущих владельцев или перешедших по наследству. Они накопили негатив за долгое время, впитали ссоры, болезни и несчастья, а теперь отравляют вам жизнь.

На смену им обязательно придут новые, красивые вещи, которые принесут значительно больше радости.

Почистите зеркало

Речь, конечно, не о еженедельном протирании поверхности специальным средством и мягкой тряпочкой. Считается, что зеркало впитывает всю негативную информацию, а затем отражает ее, выпуская обратно в квартиру.

Это можно сделать двумя способами:

  • Насыпать соль в воду и промыть этим раствором поверхность. Далее вытереть тряпочкой, которая пропитана чистой жидкостью.
  • Зажечь перед зеркалом свечу и произнести: «Пламя этой свечи очищает энергетику зеркала от негатива»

Зажигайте свечи

Огонь — самый сильный элемент, которым можно воздействовать на энергетику. Он очищает пространство, заряжает его приятной атмосферой, создает уют и успокаивает. Возьмите за правило пару раз в неделю зажигать свечу, обходить с ней все комнаты, а затем оставлять гореть еще на пару часов.

Усилить эффект помогут натуральные ароматизаторы. Например, щепки дерева пало санто или благовония. Они успокоят пространство и снимут стресс у жителей квартиры.

Проводите генеральную уборку

Это не только приведет пространство в порядок, но и очистит энергетику. Думайте об этом, когда затеваете уборку, настраивайтесь позаботиться о доме. В воду для мытья полов добавьте соду и соль: они прекрасно справляются с негативной энергией, проветривайте, выносите лишние бумаги, мусор и накопившийся хлам.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители