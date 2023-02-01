Пусть ваш дом станет местом силы.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Дом должен быть местом силы, местом, где вы отдыхаете, наслаждаетесь уютом и набираетесь сил, но иногда накопившаяся негативная энергетика в квартире влияет на наши ощущения. Дома становится некомфортно, быстро появляется усталость, раздражительность. Некоторые признаются, что чувствуют будто их выселяют из квартиры какие-то невидимые силы.

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Справиться с негативной энергией несложно. Эзотерики предлагают воспользоваться простыми, но очень действенными способами.

Избавьтесь от старых вещей

Особенно это касается чужих вещей: доставшихся от бабушек и дедушек, предыдущих владельцев или перешедших по наследству. Они накопили негатив за долгое время, впитали ссоры, болезни и несчастья, а теперь отравляют вам жизнь.

На смену им обязательно придут новые, красивые вещи, которые принесут значительно больше радости.

Почистите зеркало

Речь, конечно, не о еженедельном протирании поверхности специальным средством и мягкой тряпочкой. Считается, что зеркало впитывает всю негативную информацию, а затем отражает ее, выпуская обратно в квартиру.

Это можно сделать двумя способами:

Насыпать соль в воду и промыть этим раствором поверхность. Далее вытереть тряпочкой, которая пропитана чистой жидкостью.

Зажечь перед зеркалом свечу и произнести: «Пламя этой свечи очищает энергетику зеркала от негатива»

Зажигайте свечи

Огонь — самый сильный элемент, которым можно воздействовать на энергетику. Он очищает пространство, заряжает его приятной атмосферой, создает уют и успокаивает. Возьмите за правило пару раз в неделю зажигать свечу, обходить с ней все комнаты, а затем оставлять гореть еще на пару часов.

Усилить эффект помогут натуральные ароматизаторы. Например, щепки дерева пало санто или благовония. Они успокоят пространство и снимут стресс у жителей квартиры.

Проводите генеральную уборку