3 лайфхака, чтобы реанимировать любимую вещь

Наши советы невероятно простые.

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Любимую вещь всегда сложно выбросить. Но ведь это совсем не обязательно, если знать, как вещь реанимировать. Мы собрали несколько советов, призванные спасти вашу блузку или любимый топ, с которым не хочется расставаться. Сохраняйте в закладки.

Щетка для замши

Один из самых капризных материалов требует особого отношения. Но даже вещи, находившаяся в долгом использовании, может прослужить вам некоторое время. Вам понадобится обычная зубная щетка. С ее помощью время от времени проходитесь по затертым местам и вы увидите, как вещи приобретает свежий вид — ворсинки снова поднялись. Этот способ отлично работает на обуви и сумках, а вот одежда из тонкой замши может и не отреагировать на подобные манипуляции. Слишком сильно тереть вещь тоже не стоит.

Отбеливаем без проблем

Перед самой стиркой белой вещи, которая потеряла первоначальную белизну, натрите ее мелом. Способ небыстрый, потребуется несколько стирок подобным способом. Также можно попробовать замочить вещь в борной кислоте, но смотрите, чтобы раствор не был слишком сильным, иначе вещь будет испорчена. Не используйте кислоту слишком часто на нежных материалах.

Избавляемся от белых разводов