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1 час назад

Как обрезать яблоню, а как – вишню? Особенности весенней обрезки плодовых деревьев

Провинция.ру

Новый дачный сезон приближается и обычно открывают его именно работами в саду. Надо успеть с приходом тепла провести весеннюю обрезку плодовых деревьев, пока не началось сокодвижение. Без обрезки культурные деревья будут чаще болеть и хуже плодоносить. Абрикос – нужна формирующая обрезка, она защитит дерево от истощения в период сильных урожаев. Удалять весной надо не только старые и больные ветки, но и часть здоровых.

Какие есть особенности у весенней обрезки плодовых деревьев
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Алыча - плодоносит чаще всего на шпорцах и букетных ветках. Дерево не любит сильной обрезки. Весной остаточно укоротить побеги, проредить крону.

Вишня и черешня - весной удалите, помимо больных и старых ветвей, неудачно расположенные молодые, а также слишком короткие побеги. Не вырезайте прошлогодний прирост, букетные ветки, побеги возрастом 2-3 года, так как именно на них деревья будут плодоносить в текущем году.

Груша - дерево плодоносит на плодушках и концах горизонтальных ветвей, обрезать их без необходимости не стоит. А вот побеги, которые «смотрят» вниз или в сторону ствола, можно смело удалить.

Персик - регулярное прореживание кроны и укорачивание ветвей позволяет дереву получать больше света и воздуха, снижает риск заболеваний. Обычно у персика вырезают старые отплодоносившие ветви, а также невызревшие побеги. Не стоит забывать и о формировании кроны, лучше всего эту работу проводить весной.

Слива – обрезать можно смело треть прироста. Тогда дерево будет давать более крупный и сладкий урожай.

Яблоня - урожайность и декоративность дереву поможет вернуть омолаживающая обрезка.

Дом и сад,
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