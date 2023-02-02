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2 часа назад

Как усилить сигнал Wi-Fi роутера: видео

Мира Маркина

Если у вас плохо работает Wi-Fi дома, необязательно ругаться с вашим интернет-провайдером и доплачивать за ежемесячный тариф. Существует довольно простой лайфхак, который в разы усиливает подключение к сети. О нем рассказал блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.

Чтобы интернет в квартире начал работать лучше, вам нужно выполнить всего одну манипуляцию. Для этого вам понадобятся металлическая банка из-под газировки или энергетика и ножницы. Вылейте из емкости содержимое, просушите ее и разрежьте так, как показывает блогер. Как это сделать и что дальше? Смотрите в видео.

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