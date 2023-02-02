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1 час назад

Почему нельзя выбрасывать крышки от сметаны: видео

Мария Каткова

Многие вещи в нашем доме мы просто выкидываем в урну, не зная, что на самом деле они могут быть полезными. Так, применение в быту находят пластиковые упаковки. Например, если вы купили сметану, то лоток можно использовать для рассады, а также применение найдется крышечкам от упаковки.

О том, что можно сделать с крышечками от сметаны, рассказала в своем блоге в TikTok семья Горячевых (@goryachev.family). В их семье есть маленький ребенок, которому нужно постоянно покупать новые игрушки. Так, из крышечек можно сделать отличную и интересную игрушку, с помощью которой можно учить времена года, а также погодные условия.

Как нельзя наказывать ребенка

Вы можете придумать свои вариации этого приспособления, здесь нужно дать волю своей фантазии.

О том, как сделать развивающую игрушку из крышек от сметаны смотрите в видео.

Ранее сообщалось, почему нельзя стричь детей до года.

Дом и сад,Видео,
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