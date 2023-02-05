Существует правило, согласно которому на уборку ежедневно нужно тратить 20 минут. В таком случае ваша квартира всегда будет чистой. Однако если у вас нет свободного времени в будни, грязь скапливается и приходится посвящать уборке целый день.

Наверняка если вам скажут о том, что можно убрать квартиру за полчаса, вы не поверите. Однако существуют проверенные способы, которые на себе опробовали многие хозяйки. Один из таких показала Инга (@inga_motivation), которая подсказывает женщинам различные лайфхаки, касающиеся уборки дома.