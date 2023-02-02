Раскрыта оптимальная частота стирки пижамы

Сотрудники бренда домашней одежды Pretty You London раскрыли оптимальную частоту стирки пижамы. Комментарии экспертов приводит Express.co.uk.

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По словам специалистов, удалять загрязнения с изделий предпочтительно после того, как в них провели три-четыре ночи. «Близость к коже, к нашему телу в течение шести-восьми часов в сутки в постели делает их идеальной питательной средой для микробов», — пояснили представители марки.

В то же время они отметили, что если пижама надевается исключительно после приема ванны или душа, то указанный промежуток можно увеличить до пяти-семи дней. При этом если предмет гардероба используется не только в ночное время, а также при излишней потливости или чувствительной коже его следует стирать после каждого применения.