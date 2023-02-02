Тиктокерша нашла необычный способ быстро высушить белье

Она продемонстрировала, что пользуется компактной вертикальной сушилкой для белья и ставит ее в ванну.

«Устали от белья, которое сохнет у вас на пути? Я всегда ставлю сушилку в ванну подальше с дороги», — призналась Хлое.

Кроме того, она включила в помещении осушитель воздуха. По словам Хлое, с помощью этого устройства белье можно высушить за пару часов. В комментариях тиктокершу спросили, не приобретают ли одежда и белье специфического запаха после нахождения рядом с осушителем, и получили отрицательный ответ.