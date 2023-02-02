Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Тиктокерша нашла необычный способ быстро высушить белье

Lenta.ru

Тиктокерша по имени Хлое нашла способ быстро высушить белье, расположив его в ванной комнате. На необычный метод, который предложила девушка, обратило внимание издание The Sun.

Тиктокерша нашла необычный способ быстро высушить белье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она продемонстрировала, что пользуется компактной вертикальной сушилкой для белья и ставит ее в ванну.

«Устали от белья, которое сохнет у вас на пути? Я всегда ставлю сушилку в ванну подальше с дороги», — призналась Хлое.

Кроме того, она включила в помещении осушитель воздуха. По словам Хлое, с помощью этого устройства белье можно высушить за пару часов. В комментариях тиктокершу спросили, не приобретают ли одежда и белье специфического запаха после нахождения рядом с осушителем, и получили отрицательный ответ.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители