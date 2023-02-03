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31 минуту назад

Названы самые ласковые породы кошек

Вечерняя Москва

Фелинолог Виталий Малых назвал самые ласковые породы кошек.

Названы самые ласковые породы кошек
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

К таким питомцам эксперт отнес кошек породы рэгдолл. Такие кошки любят, когда их ласкают и тискают.

Также на своих хозяев очень ориентируются русские голубые кошки. Они очень спокойны и умны, хорошо взаимодействуют с маленькими детьми.

Британская короткошерстная кошка может легко обходиться без хозяина, пока его нет дома. Но когда человек возвращается домой, такое животное с радостью к нему подбежит и покажет ему все свои чувства, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Дом и сад,Виталий Малых,
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