Названы самые ласковые породы кошек

Также на своих хозяев очень ориентируются русские голубые кошки. Они очень спокойны и умны, хорошо взаимодействуют с маленькими детьми.

Британская короткошерстная кошка может легко обходиться без хозяина, пока его нет дома. Но когда человек возвращается домой, такое животное с радостью к нему подбежит и покажет ему все свои чувства, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».