Агроном Владимир Викулов рассказал, когда нужно сеять рассаду, чтобы получить хороший урожай.

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Эксперт пояснил, что время всхода сеянцев разных культур отличается, поэтому важно исходить из того, когда уже подросшую рассаду необходимо сажать в открытый грунт или теплицу. Для полноценного созревания, например, перцам и баклажанам нужно 40–50 дней. Огурцы начинают цвести через 1,5 месяца, а помидоры прорастают примерно через 20 дней.

Поэтому торопиться закладывать зерна будущих овощей в землю Викулов не рекомендует. Оптимальным временем для этого процесса он называет середину марта. Если начать сеять рассаду сейчас, то культуры перерастут до времени высадки в грунт.