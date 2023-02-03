4 правила итальянских домохозяек, которые позволяют успевать все

В Италии один из самых высоких по Евросоюзу процент неработающих женщин в возрасте от 15 до 64 лет (51%). Неудивительно, что многие итальянки становятся домохозяйками. Как известно, у таких женщин уйма обязанностей, но итальянкам удается справляться с ними играючи. И все благодаря ряду правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Расписание

Итальянки не пытаются за один день успеть провести генеральную уборку, приготовить ужин на всю семью и закупиться продуктами на неделю. Они распределяют крупные задачи по дням – это позволяет сбалансировать нагрузку и не выгорать.

Уход за собой

Итальянские женщины трепетно относятся к своей внешности и не позволяют домашней рутине отобрать у них любимые бьюти-ритуалы. Даже в самом плотном графике они найдут "окошко" для маникюра или новой стрижки. И, к слову, это идет только на пользу хозяйству, ведь у счастливой женщины куда больше энергии для работы.

Любопытство

Домохозяйки в Италии не зацикливаются лишь на доме и семье. Это очень разносторонние женщины, которые участвуют в общественной деятельности и следят за политической повесткой – с ними запросто можно обсудить предстоящие выборы и будущее страны.

Традиции