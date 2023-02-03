Что нельзя мыть в посудомоечной машине

Большинство людей используют посудомоечную машину по назначению. Однако некоторые применяют ее для нестандартных идей. Роскачество рассказало, что нельзя класть в посудомойку.

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Ножи не стоит мыть в посудомоечной машине, так как из-за высокой температуры они могут затупиться. Это касается и других приборов с лезвиями, а также деревянные досок и приборов.

Сковородки с антипригарным покрытием тоже лучше мыть вручную. Средства, содержащиеся в таблетках для посудомоек, могут повредить покрытие. Это же положение касается и алюминиевой и чугунной посуды – ее защитный слой окислится.

Абразивы порошка также могут поцарапать хрусталь и фарфор. Особенно стоит беречь сервиз с позолотой. Если все же решите помыть эту посуду в машине, то используйте мягкие средства и не давайте чашкам соприкасаться друг с другом. В щелочной воде серебро может потемнеть, поэтому их тоже нельзя опускать в посудомойку. А мытье в ней термосов, термокружек и многоразовых бутылок может разрушить уплотнитель, обеспечивающий защиту и изоляцию.