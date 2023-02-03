Кинолог пояснил, почему маленькие собачки часто дрожат

Собаки маленьких размеров дрожат гораздо чаще, чем крупные. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, что это связано с их физиологией.

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По словам эксперта, маленькие собаки, как правило, более склонны к тремору из-за особенностей строения тела, метаболизма и организации нервной системы. У маленьких собак подкожная жировая клетчатка не развита, из-за этого они могут мерзнуть сильнее, чем представители крупных пород.

Если собака напугана, она может начать дрожать. В этом случае следует разбираться в причинах страха и работать с ними, чтобы не допустить хронического стресса.