Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту

Россиянам назвали 8 растений, которые идеально подойдут для кухни

В числе растений, которые будут хорошо себя чувствовать на кухне – мята, алоэ, петрушка, кактусы.

Россиянам назвали 8 идеальных растений для кухни
© Runews24.ru

Список растений составили редакторы mydecor. Они отметили, что для кухни отлично подойдёт эпипремнум. Он прост в уходе, имеет способность очищать воздух от вредных веществ. Лучше всего ему подойдёт место с ярким рассеянном освещением.

Алоэ обладает лечебными свойствами. Оно также не требует сложного ухода. Ему нужен яркий свет и регулярный полив.

Кактусы легко переносят высокие температуры, значит им точно подойдёт место на кухне.

Кроме того, стоит расположить в этой комнате петрушку. Ей нужно хорошее освещение и частый полив. Также нужно срезать цветы для того, чтобы растение не слабело.

Колеус — это тропическое растение, у него двухцветные листья. Колеус не любит сквозняки, ему требуется много света и регулярный полив.

Хлорофитум хорошо себя чувствует и в тени, и на свету. Любит влажную почву.

Папоротники стоит держать вдали от окна. Их нужно поливать 2-3 раза в неделю, а также регулярно опрыскивать листья.

Мята станет не только хорошим растением для декора, но и для украшения блюд. Она любит яркий рассеянный свет. Поливать растение нужно, когда верхний слой почвы подсохнет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители