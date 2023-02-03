Россиянам назвали 8 идеальных растений для кухни

В числе растений, которые будут хорошо себя чувствовать на кухне – мята, алоэ, петрушка, кактусы.

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Список растений составили редакторы mydecor. Они отметили, что для кухни отлично подойдёт эпипремнум. Он прост в уходе, имеет способность очищать воздух от вредных веществ. Лучше всего ему подойдёт место с ярким рассеянном освещением.

Алоэ обладает лечебными свойствами. Оно также не требует сложного ухода. Ему нужен яркий свет и регулярный полив.

Кактусы легко переносят высокие температуры, значит им точно подойдёт место на кухне.

Кроме того, стоит расположить в этой комнате петрушку. Ей нужно хорошее освещение и частый полив. Также нужно срезать цветы для того, чтобы растение не слабело.

Колеус — это тропическое растение, у него двухцветные листья. Колеус не любит сквозняки, ему требуется много света и регулярный полив.

Хлорофитум хорошо себя чувствует и в тени, и на свету. Любит влажную почву.

Папоротники стоит держать вдали от окна. Их нужно поливать 2-3 раза в неделю, а также регулярно опрыскивать листья.