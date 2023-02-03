8 вещей в доме, которые нужно мыть каждую неделю

Это сделает квартиру безопасной и уютной.

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Определенные вещи в доме не требуют постоянной заботы: например, шторы достаточно стирать раз в полгода. Но в каждой квартире есть предметы, мыть которые необходимо каждую неделю. Так дома всегда будет опрятно и уютно.

Ванна и душ

Здесь чаще всего образовывается плесень: постоянная влажность приводит к тому, что бактерии начинают активно размножать. Они могут переселиться на мочалку и зубные щетки, вызвав аллергию или отравления. Поэтому так важно чистить ванну моющим средством хотя бы раз в неделю.

Унитаз

Помните рекламу про злых микробов, живущих под ободком? Чтобы сантехника выглядела, как новая, а здоровье было в порядке, унитаз нужно чистить каждые выходные.

Полки

В городской квартире пыль накапливается очень быстро, поэтому полки и все поверхности, на которых она может осесть, стоит протирать как можно чаще. Это сделает помещения опрятнее, а еще убережет от аллергии и астмы.

Зеркала

Справились с пылью? Теперь позаботьтесь о зеркалах. Чистые поверхности делают пространство легче, визуально расширяют их.

Ковры

Даже если они выглядят чистыми, в ворсе собираются пыль, микроскопические кусочки волос и кожи, шерсть домашних животных. На ногах они разносятся по всей квартире. Старайтесь пылесосить или проходиться щеткой по коврам раз в неделю, а иногда обрабатывайте их специальными средствами.

Полотенца

На влажных полотенцах быстро появляется грибок, поэтому так важно менять их в раз неделю, а после стирки тщательно сушить.

Постельное белье

На простынях остаются микроскопические кусочки кожи, ткань впитывает пот. Поэтому важно стирать, сушить и гладить белье раз в 7—10 дней.

Полы

Просто протрите их шваброй, смоченной в специальной жидкости. Вы устраните пыль, воздух станет свежее, а дышать будет приятнее.

Бытовая техника