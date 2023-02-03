Эксперты дали советы, как выбрать москитную сетку

Эксперты дали советы по правильному выбору москитной сетки для дома.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Специалисты отметили, что сперва нужно проверить ее сечение. В условиях использования в пыльной местности стоит выбирать наименьшее сечение, которое не пропустит пыль в помещение.

Но стоит учесть, что подобные сетки приходится мыть чаще, так как пыль застревает в мелких ячейках. Кроме того, мелкоячеистые сетки пропускают мало света.

Самыми распространенными вариантами являются безрамная, рамочная и рулонная конструкции. Наиболее оптимальный вариант, который доказал свою эффективность, — это рамочная конструкция.