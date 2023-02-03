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2 часа назад

Эксперты дали советы, как выбрать москитную сетку

Вечерняя Москва

Эксперты дали советы по правильному выбору москитной сетки для дома.

Эксперты дали советы, как выбрать москитную сетку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты отметили, что сперва нужно проверить ее сечение. В условиях использования в пыльной местности стоит выбирать наименьшее сечение, которое не пропустит пыль в помещение.

Но стоит учесть, что подобные сетки приходится мыть чаще, так как пыль застревает в мелких ячейках. Кроме того, мелкоячеистые сетки пропускают мало света.

Самыми распространенными вариантами являются безрамная, рамочная и рулонная конструкции. Наиболее оптимальный вариант, который доказал свою эффективность, — это рамочная конструкция.

Перед покупкой сетки не стоит самостоятельно проводить замеры окна, лучше предоставить это мастерам, так как они учтут все нюансы, например, пространство для установки креплений, передает Общественная служба новостей.

Дом и сад,
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