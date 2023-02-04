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1 час назад

Простой способ очистить кран до блеска: видео

Мира Маркина

Любая хозяйка неустанно ищет способы упростить процесс уборки в доме и максимально сократить время, затраченное на нее, но чтобы при этом не пострадало качество. Один из таких лайфхаков мы нашли на просторах социальной сети TikTok. В аккаунте @25chasov появился видеоролик, в котором девушка рассказала, как эффективно и быстро очистить смеситель.

Для этого она предлагает использовать не специальные чистящие средства, а обыкновенную зубную пасту. По ее словам, помимо того, что таким образом кран становится по-настоящему блестящим, так еще и приятный запах станет дополнительным бонусом такого способа очистки.

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Подробности смотрите в видео.

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Дом и сад,Видео,
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