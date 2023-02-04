Простой способ очистить кран до блеска: видео

Любая хозяйка неустанно ищет способы упростить процесс уборки в доме и максимально сократить время, затраченное на нее, но чтобы при этом не пострадало качество. Один из таких лайфхаков мы нашли на просторах социальной сети TikTok. В аккаунте @25chasov появился видеоролик, в котором девушка рассказала, как эффективно и быстро очистить смеситель.