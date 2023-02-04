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3 часа назад

5 вещей, которые опасно хранить в ванной

РИА "ФедералПресс"

В ванную мы заходим каждый день и храним там, как правило, некоторые вещи первой необходимости. Однако обычно помещение ванной комнаты небольшое, а уровень влажности высокий.

5 вещей, которые опасно хранить в ванной
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Из-за этого быстро размножаются различные бактерии. Есть несколько вещей, которые лучше не оставлять в такой среде.

Полотенца

Хранить в ванной полотенца достаточно удобно: можно вытереться сразу после душа. Однако в полотенцах при частом использовании активно размножаются бактерии. Потом они попадают на кожу. Полотенца лучше вывешивать на солнце, чтобы они могли хорошо просохнуть.

Моющие средства

Средства для мытья делают из разных химических веществ. Если хранить их в ванной, то со временем они начнут выделять вредные вещества, что негативно скажется на здоровье. Все химикаты лучше хранить в сухом месте, а не в ванной комнате.

Мусорное ведро

Из-за высокой влажности бактерии в мусоре быстро размножаются и попадают в воздух. Если и ставить мусорное ведро в ванную, то убирать его стоит каждый день во избежание распространения микробов.

Грязная одежда

На грязной одежде множество бактерий, которые за несколько дней хранения в ведре с грязным бельем попадают в воздух. Даже стирка может не помочь. Поэтому ношеную одежду лучше не хранить в ванной.

Растения

Всем растениям нужен солнечный свет для осуществления фотосинтеза, передают «ИноСМИ». В ванной комнате, в которой нет окон, растению будет не хватать солнечного света, из-за чего оно может завять. Также в горшках из-за высокой влажности могут появиться мелкие насекомые. Ранее «ФедералПресс» писал о том, кому стоит есть бобовые. В них много витаминов и полезных элементов, также бобовые способствуют профилактике раковых заболеваний.

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