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1 час назад

7 признаков, которые сразу выдают гостям плохую хозяйку

Super.ru

Если гости решили нагрянуть без предупреждения, наводить идеальный порядок поздно, но кое-что еще можно исправить. Предлагаем 7 идей как для экспресс-уборки, так и для осознанных трудозатрат ради безупречной чистоты и уюта.

7 признаков, которые сразу выдают гостям плохую хозяйку
Фото: Super.ruSuper.ru

Немытые окна

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Мало кто моет окна часто, особенно в холодное время года. Необходимости начищать стекла до блеска нет, но и десять слоев грязи на них не норма. Если окна стали полупрозрачными от уличной пыли, пора их как следует отмыть. В комнате станет заметно светлее, а гости не заподозрят в вас затворницу-грязнулю.

Пятна на мягкой мебели

Вывести их бывает совсем непросто, а за пять минут до прихода гостей можно даже не начинать эксперименты. Согласитесь, грязная обивка не добавляет уюта. Если не осталось ни малейшей надежды на выведение, ситуацию спасет плед. А запятнанный диван привлечет ненужное внимание, даже если все вокруг будет блистать после уборки.

Беспорядок в ванной

Если, запрятав вещи по разным шкафам, еще можно сохранить свою тайну, то завалы средств в ванной выдадут плохую хозяйку с потрохами! Кто-то возразит, мол, шампуня в бутыльке на донышке, еще хватит на два-три раза. Вам, конечно, виднее, но дело в том, что многолетние залежи гелей для душа и прочей косметики — признак любви к хаосу, а не к порядку. Попробуйте начинать новые средства, когда закончены старые, и избавьтесь от остатков тех, к которым потеряли интерес, тогда в ванной станет свободнее.

Следы от кружек

Предательские отпечатки от донышка кружек весьма коварны: они могут не бросаться в глаза, но при определенном освещении станут слишком очевидны. Если на столе нет крошек, это еще не значит, что он чист — протрите всю поверхность с моющим средством, и ощущение чистоты не заставит себя ждать.

Завядшие цветы

Даже самые дорогие сердцу букеты следует оперативно выбрасывать: увы, срезанные цветы не вечны. Полуувядший букет навевает тоску и выглядит отнюдь не эстетично. «Очарования» ему добавляет запах застоявшейся воды — еще одна причина избавиться от поблекшей цветочной композиции вовремя.

Пожелтевшие занавески

Не призываем стирать занавески раз в неделю и даже раз в месяц. Только советуем обратить на них внимание. Пожелтевший, пыльный тюль испортит впечатление от самого жизнерадостного интерьера — не пора ли устроить гардинам большую стирку?

Мусор на носках

Легкая уборка может придать видимость порядка, но не сделает дом чистым. Неприятный сюрприз гостей будет ждать уже перед уходом: носки, колготки, равно как и босые ноги соберут всю грязь. Постарайтесь выдать гостям тапочки, но имейте в виду, что далеко не все любят ходить в чужой домашней обуви.

Дом и сад,
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