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1 час назад

Эксперт по уборке посоветовала не заправлять кровать после сна

Мария Каткова

Блогер и эксперт по уборке Мисс Ди рассказала, что заправлять кровать по утрам может быть опасно. Об этом сообщает The Sun.

Эксперт раскрыла опасность заправленной с утра кровати
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она отметила, что заправленная кровать способствует размножению полевых клещей и клопов. Она пояснила, что человек ночью потеет и сбрасывает кожу. Если заправлять кровать сразу же после сна, то постельное белье и матрас не проветриваются.

Она рекомендовала заправлять кровать перед выходом из дома. После того, как человек встал с нее, лучше просто бросить одеяло и дать постельному белью "подышать".

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Как добавила эксперт, особенно опасно это может быть зимой. Дело в том, что включенное отопление способствует размножению полевых клещей из-за тепла в доме.

Ранее сообщалось, что британцы изобрели необычные способы избавиться от стресса.

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