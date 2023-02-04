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1 час назад

Кинолог объяснил причины тремора у собак мелких пород

Мослента

Причины тремора, которые чаще всего встречаются у собак мелких пород, в интервью «Радио 1» объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог объяснил причины тремора у собак мелких пород
Фото: МослентаМослента

«Маленькие собаки, как правило, более склонны к тремору из-за особенностей строения тела, метаболизма и организации нервной системы. При этом в каждом конкретном случае тремор может быть спровоцирован различными факторами», — пояснил специалист.

По его словам, одной из причин тремора может быть холод. У маленьких собак подкожная жировая клетчатка не развита, из-за этого они могут мерзнуть сильнее своих более крупных сородичей, кроме того, у них быстрый метаболизм, что также влияет на терморегуляцию. Питомцу может быть холодно даже в квартире, поэтому хозяева должны тщательно следить за его состоянием.

Тремор также может возникнуть из-за испуга. Например, когда собака боится более крупных сородичей, громких звуков, незнакомой обстановки и многое другое. В этом случае следует разбираться в причинах страха и работать с ними, чтобы не допустить хронического стресса.

Если же питомец очень активный, энергичный и склонный к перевозбуждению, это может вызывать у нее дрожь. Чрезмерная возбудимость и активность собаки не являются нормой, некоторые маленькие собаки имеют подвижную психику, из-за чего легко возбуждаются.

Кроме того, дрожь у собаки может стать способом привлечения внимания. Специалист посоветовал вовремя распознать такое поведение у животного, чтобы разорвать ассоциативную связь и не развить у питомца пагубную привычку.

«Если у питомца постоянный сильный тремор, это может быть симптомом патологических состояний в организме. Необходимо разобраться в причинах такого поведения и исключить неполадки в работе организма», — заключил Голубев.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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