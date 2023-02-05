Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

5 растений, которые нельзя разводить дома одиноким девушкам

WomanHit.ru

Умница и красавица, душа компании и прекрасная хозяйка, но все еще не замужем? Возможно, найти спутника жизни вам мешает не чрезмерная занятость или венец безбрачия, а комнатные растения. Некоторые из них эзотерики крайне не рекомендуют заводить тем, кто еще не нашел свою любовь.

5 растений, которые нельзя разводить дома одиноким девушкам
Фото: 0WomanHit.ru - МК0WomanHit.ru - МК

Кактус

Идеальное растение для тех, кто умелым цветоводом себя не считает и не уверен, что более капризные растения выживут. Но кактус считается мужским комнатным цветком, он мешает девушке встретить избранника. Если есть возможность, подарите кактусы друзьям мужчинам.

Но если расставаться с растением не хочется, расставьте их парами: так негативное воздействие кактусов будет фактически сведено на нет.

Алоэ

Целебное растение можно встретить в тысячах квартир: оно выглядит эстетично, не требует особого ухода, а при необходимости поделится листочком, который вылечит от насморка или небольшого ожога.

Но одиноким девушкам этот цветок растить дома не следует: говорят, колючки отгоняют от дома женщины потенциальных кавалеров.

Денежное дерево

Оно привлекает доход, помогает исправить финансовую ситуацию в семье. И все же толстянку одинокой девушке в доме держать не стоит. Эксперты считают, что для устранения негативного эффекта денежные деревья необходимо выращивать парами: так они не привлекут одиночество.

Плющ

Этот цветок может украсить любой интерьер, но эзотерики считают, что покупать его нужно, когда в доме живет пара или семья с детьми. Для свободной девушки плющ может стать оберегом от мужчин. Вы можете использовать это свойство, когда решили сосредоточиться на себе или карьере, но, если мечтаете встретить любовь, подарите плющ счастливой супружеской паре.

Монстера

Экзотический цветок с крупными резными листьями любим цветоводами множества стран. Но мужчина, который постоянно видит растение, теряет сексуальную энергию и может охладеть даже к очень любимой женщине.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители