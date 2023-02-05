5 растений, которые нельзя разводить дома одиноким девушкам

Умница и красавица, душа компании и прекрасная хозяйка, но все еще не замужем? Возможно, найти спутника жизни вам мешает не чрезмерная занятость или венец безбрачия, а комнатные растения. Некоторые из них эзотерики крайне не рекомендуют заводить тем, кто еще не нашел свою любовь.

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Кактус

Идеальное растение для тех, кто умелым цветоводом себя не считает и не уверен, что более капризные растения выживут. Но кактус считается мужским комнатным цветком, он мешает девушке встретить избранника. Если есть возможность, подарите кактусы друзьям мужчинам.

Но если расставаться с растением не хочется, расставьте их парами: так негативное воздействие кактусов будет фактически сведено на нет.

Алоэ

Целебное растение можно встретить в тысячах квартир: оно выглядит эстетично, не требует особого ухода, а при необходимости поделится листочком, который вылечит от насморка или небольшого ожога.

Но одиноким девушкам этот цветок растить дома не следует: говорят, колючки отгоняют от дома женщины потенциальных кавалеров.

Денежное дерево

Оно привлекает доход, помогает исправить финансовую ситуацию в семье. И все же толстянку одинокой девушке в доме держать не стоит. Эксперты считают, что для устранения негативного эффекта денежные деревья необходимо выращивать парами: так они не привлекут одиночество.

Плющ

Этот цветок может украсить любой интерьер, но эзотерики считают, что покупать его нужно, когда в доме живет пара или семья с детьми. Для свободной девушки плющ может стать оберегом от мужчин. Вы можете использовать это свойство, когда решили сосредоточиться на себе или карьере, но, если мечтаете встретить любовь, подарите плющ счастливой супружеской паре.

Монстера