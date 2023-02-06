Ненавижу уборку! 5 приемов превратят рутину в медитацию

По статистике, в год человек тратит около 400 часов на уборку, то есть больше года жизни уходит на наведение порядка. При этом нравится этот процесс далеко не всем, многие воспринимают рутину, как каторгу и наказание. Но специалисты уверены, что даже ленивые хозяйки могут получать удовольствие от уборки. Для этого нужно превратить бытовые дела в медитацию.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Используйте время наведения порядка для того, чтобы успокоить разум и почувствовать себя лучше. Сделать это несложно, главное — на каждом шаге помнить, что вы заботитесь о себе.

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Моем посуду

Наденьте перчатки, включите теплую воду и начинайте перемывать тарелки и кастрюли руками. Да, посудомоечная машина освобождает много времени, но не дает контакта с водой. Прислушайтесь к журчанию струи, почувствуйте температуру воды, вдыхайте запах моющего средства. Сосредоточьтесь на этих ощущениях, а когда мысли разбегаются, мягко возвращайте их назад. За десять минут вы значительно снизите тревожность и почувствуете себя более спокойной.

Заботимся о поверхностях

Протирать пыль, с точки зрения фен-шуя, очень полезно. Так дом освобождается от негативной энергии и наполняется положительной, той самой ци. Вооружившись мягкой тканью, пройдитесь по поверхностям, в это время думайте о близких, желайте им здоровья, счастья, благополучия. Представляйте, как дом становится настоящим местом силы.

Выбрасываем лишние

Во множестве практик и методов улучшения жизни считается, что расхламление — один из самых надежных способов очистить свою жизнь от негатива. Возьмите ведро или пакет и обойдите всю квартиру. Отправляя каждый ненужный предмет в мусорку, представляйте, что вместе с ним уходит та или иная проблема. Вот этот конфетный фантик — это ссора с ребенком, а ненужные журналы — конфликт с коллегой.

Приводим в порядок открытые полки

Считается, что визуальный шум провоцирует апатию и депрессивное состояние. Разберите их, выбросив лишнее, посвятите это время благодарности: думайте о том, сколько прекрасного в вашей жизни, а вскоре все станет еще лучше. Скажите «Спасибо» себе, близким и даже трудностям, которые вас сопровождают.

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