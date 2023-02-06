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2 часа назад

Врач Диляра Лебедева рассказала, есть из какой посуды вредно для здоровья

Диана Товсепова

Использование столовых приборов кислотных и ярких цветов может быть небезопасно для здоровья, предупредила эндокринолог и

Врач раскрыла опасную для здоровья посуду
Фото: PxherePxhere

Нутрициолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала о том, какая посуда небезопасна для здоровья.

По словам врача, столовые приборы кислотных и ярких цветов могут навредить, потому как в составе красок зачастую содержатся свинец, кадмий и меламин. Их используют китайские и турецкие производители.

Эти вещества специалист назвала «бомбой замедленного действия», потому как они могут накапливаться и вредить всем системам нашего организма.

Нутрициолог также отметила, что нужно быть осторожными при использовании тефлоновой посуды, потому как в ее покрытии содержится перфтороктановая кислота. Это вещество особенно канцерогенно и при накапливании может вызывать целый букет болезней, вплоть до онкологии.

Для собственной безопасности специалист рекомендует покупать посуду крупных брендов, отмеченную значком PFOA FREE, а также прекратить использование любой сковороды если на ней появилась царапина.

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