Как грамотно избавиться от неудачного подарка

Москвичи ринулись продавать ненужные новогодние подарки. Аналитики крупной торговой онлайн-площадки подсчитали: в интернете появилось уже свыше 47 тысяч подобных объявлений. «Вечерняя Москва» узнала, сколько можно заработать при продаже ненужных подарков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Самыми популярными товарами с формулировкой «подарили на Новый год» оказались детские игрушки, косметика, спортивный инвентарь. Цена по сравнению с магазинной примерно в 1,5–2 раза ниже, даже с учетом того, что товар абсолютно новый.

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— Сейчас люди на ресейл-платформах (онлайн-площадки для р азмещения объявлений. — «ВМ») стремятся получить все больше скидок — совсем неважно, что вещью никто не пользовался. Поэтому при размещении объявления важно учитывать, что наличие бирок и упаковки совсем не гарантирует того, что товар у вас купят по стоимости, приближенной к магазинной, — пояснила сотрудница одной из ресейл-платформ Илона Витлюк.

Однако для начала лучше установить в объявлении цену на 10–15 процентов выше окончательной, потому что многие покупатели будут торговаться.

— Быстрее продаются вещи, при использовании которых была соблюдена гигиена. Например, парфюм захотят купить скорее, чем губную помаду или тушь. Если подарок специфический — например, сертификат на приключение, экстремальный тур, — то ждать придется очень долго, — добавила Витлюк.

В среднем продать парфюм от знаменитого бренда на ресейл-платформах можно за две тысячи рублей. Цена на косметические наборы варьируется от тысячи до 3 тысяч рублей.

— Выставлять на продажу конфеты, алкоголь, ювелирные изделия, именные вещи не стоит. Они индивидуальны, не пользуются спросом, — отмечает эксперт.

Зато популярны детские товары. Из-за того, что в магазинах иностранная продукция стоит на 30–40 процентов дороже, такие товары пользуются спросом. Лучше всего идут конструкторы, куклы, развивающие наборы, детская мебель. Есть шанс продать эти вещи по цене всего на 10 процентов ниже магазинной.

Чтобы товар ушел быстрее, важно указать подробную информацию и сделать фото с разных ракурсов. На доставку согласиться можно, но только по предоплате и через официальные курьерские службы.

КСТАТИ

Сервис объявлений в сети добавил онлайнпроверку подлинности брендовой одежды для продавцов. После успешной проверки к объявлению добавляется значок «Оригинал», который увидит покупатель.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Популярность ресейл-платформ в скором времени может обойти интернет-магазины. Все дело в том, что там часто можно встретить редкие товары из-за границы, которые стоят дешевле, чем в магазинах или у перекупщиков. Я советую искать редкие вещи именно там и никогда не стесняться просить скидку.

Будь начеку