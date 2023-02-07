Некоторые собаки, как и их хозяева, действительно могут испытывать тягу к сладкому и терять волю и самообладание при виде шоколада или пирожного. Но даже самые безобидные и привычные для вас продукты могут быть ядом для собак. Например, шоколад и его производные считаются ядовитыми для собак, поэтому ни в коем случае не стоит угощать сладостями вашу собаку.

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«Если вы действительно любите свою собаку и хотите продлить совместную жизнь, важно заботиться о том, чем вы ее кормите. Сладости не подходят для собак, они пагубно влияют на их здоровье. Ни в коем случае не делите с питомцем шоколадную конфету или торт, это может навредить ему. Кормите собаку только специально подобранным сухим кормом или, после обязательной консультации с ветеринаром, переведите ее на натуральный рацион с добавлением витаминно-минеральных комплексов. А если хотите порадовать любимца, предложите специальные магазинные лакомства или приготовленные самостоятельно из натуральных ингредиентов», — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Почему собакам нельзя сладкое

Шоколад и его производные содержат теобромин — он является ядом для собачьего организма. У человека это органическое соединение метаболизируется легко, чего не скажешь про собак. Вещество накапливается в организме в токсичных концентрациях и воздействует на ЖКТ, нервную систему и сердце. Конечно, если крупный пес съест одну маленькую дольку шоколада, ничего может не случится, но в бОльших количествах это скорее всего вызовет расстройство желудка, рвоту или диарею.

Симптомы отравления теобрмином начинаются с гиперактивности, также можно отметить повышенное слюноотделение, жажду. Кроме этого может начаться диарея, рвота, подняться температура, участиться сердцебиение и дыхание. В тяжелых случаях начинается мышечный тремор, судороги и перебои в ритме сердца.

Поэтому внимательно следите за тем, что ест ваша собака и избегайте шоколада и его производных: молочный и белый шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Во всех этих продуктах содержится теобромин.

Запомните: сладости не для собак. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета. Торты, сладкое печенье, попкорн, карамель, мороженое и другие сладости не подходят для того, чтобы радовать ими собаку. Вредны и любые диетические сладости. Заменитель сахара плохо влияет на состояние печени, вызывает понос, а в повышенных дозах — рвоту.

Чем угостить питомца