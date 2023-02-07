Как продлить жизнь собаке

Собаки живут гораздо меньше человека, в среднем продолжительность их жизни составляет 12-14 лет, но, если ответственно подходить к уходу за питомцем, он может прожить дольше. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Эксперт отметил, что продолжительность жизни собаки, в том числе зависит от собаковода. Важно обращать внимание на правильное сбалансированное питание, должный уход, тренировки.

Необходимы регулярные походы к ветеринару, они помогут вовремя отмечать любые изменения в состоянии здоровья собаки. Любую болезнь проще вылечить на начальной стадии.

По словам кинолога, сбалансированный рацион, который будет содержать все необходимые элементы, поможет поддержать здоровье собаки долгие годы.