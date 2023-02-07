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3 часа назад

Как продлить жизнь собаке

Вечерняя Москва

Собаки живут гораздо меньше человека, в среднем продолжительность их жизни составляет 12-14 лет, но, если ответственно подходить к уходу за питомцем, он может прожить дольше. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как продлить жизнь собаке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что продолжительность жизни собаки, в том числе зависит от собаковода. Важно обращать внимание на правильное сбалансированное питание, должный уход, тренировки.

Необходимы регулярные походы к ветеринару, они помогут вовремя отмечать любые изменения в состоянии здоровья собаки. Любую болезнь проще вылечить на начальной стадии.

По словам кинолога, сбалансированный рацион, который будет содержать все необходимые элементы, поможет поддержать здоровье собаки долгие годы.

Он напомнил, что питомцу нужны полноценные прогулки и дрессировка, передает РИАМО.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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