С чего начать планировку квартиры

Планировка квартиры — это самая главная часть проекта. Будущие маршруты, удобства расположения, проходы, очень много всего нужно продумать заранее, чтобы не ошибиться с правильным зонированием. В первую очередь, речь идет о комфорте жильцов, так что обязательно продумайте все до мелочей, чтобы жизнь в новом доме приносила исключительно удовольствие!

Фото: Eva.ru Eva.ru

С чего же начать?

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Техническое задание! Да, именно с него! Не имеет значения, делаете ли вы сами планировочные решения или обращаетесь к дизайнеру или архитектору. Составьте план квартиры и подумайте о том, какие вещи вам нужны и где они будут стоять, чтобы потом ничего не забыть. Более того, зная, где будут расположены вещи, вам будет в разы легче обустраивать квартиру элементами декора!

Кухня

Планировка отдельной кухни или совмещенной с гостиной требует детальной и тщательной проработки.

Для начала нужно определиться с техникой, ведь от ее размера и вида будет зависеть дальнейшая судьба комнаты.

большой side by side с рефрижератором;

встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой;

отдельно стоящий холодильник с морозильной камерой;

встраиваемый полноценный холодильник с большой fresh-зоной и отдельная встраиваемая морозильная камера разных габаритов. Холодильник бывает нескольких видов, и разных размеров:

Холодильник является одной из важнейших частей кухни, ведь чем грамотней отнесетесь к выбору, тем легче будет ваша жизнь потом. Стоит проанализировать количество закупаемых продуктов и понять, какой холодильник будет наиболее удачным вариантом, чтобы все поместилось. Иначе это будет вечный бардак из продуктов на каждой поверхности.

Духовой шкаф и микроволновая печь

могут быть как два самостоятельных предмета, так и два в одном. Если вы мало и редко готовите, то такой прибор существенно сэкономит место. На сегодняшний день существует огромное количество вариантов. От самых маленьких до самых больших, с разными функциями, программами и интерфейсом. Очень часто вместо двух этих предметов, хозяйки покупают мультиварки, которые способны и поджарить, и затушить, и сварить те или иные блюда.

Не забывайте про рабочий треугольник

Рабочий треугольник — сначала холодильник, после — раковина, и напоследок — варочная поверхность. Вам должно быть комфортно на кухне. Не тесно, чтобы было куда развернуться и где расставить посуду во время готовки. Некоторые блюда требуют массу всяких пиал, приборов и, конечно, продукты.

На кухне не должно быть свалки, вам самим иначе будет неудобно.

Определите обеденную зону у окна, размер и форму обеденного стола

Круглый стол экономит пространство и вокруг него не травмоопасно ходить, особенно если в семье есть маленькие дети — для многих это будет существенным плюсом в зонировании.

Да, и конечно, если площадь кухни-гостиной достаточно большая, в ней можно расположить и остров для завтраков, и большой обеденный стол, и мягкий глубокий диван для просмотра кинофильмов.

Кстати говоря, остров очень удобен для приготовления сложных блюд. Это идеальное пространство для того, чтобы разложить все необходимое. А разделение обеденное части и кухонной весьма полезно, так как это поможет разделить зону для гостей и зону для готовки.

Система хранения в квартире

Максимальное количество шкафов необходимо предусмотреть. Если есть возможность организовать гардеробные, то это будет отличным решением.

Важно разграничить верхнюю одежду, повседневную и домашнюю. Предусмотреть, где будет храниться постельное белье, полотенца.

Лучше выбирать шкафы-конструкторы, где вы сами можете выбрать количество полок, зону для вешалок и ящики. Так вам будет легче понимать, куда и какие вещи вы положите.

Не стоит забывать про такие предметы как пылесос-робот или пылесос-ручка, обязательно предусмотреть им место для подзарядки.

Невыездной офис

И, наверное, в сегодняшних реалиях необходимо найти место в квартире, которое будет вашим домашним офисом, небольшой столик или консоль, а также красивая стена за ней, ведь в случае видео пресс-конференций вы без труда можете не покидать дом.

Более того, когда в вашей спальне находятся вещи для работы, бумаги, книги и канцелярия, это нарушает гармонию личного пространства, в комнате создается хаос.

Личная гигиена

Что касается санузлов, их лучше иметь несколько. Стоит разделить гостевой туалет и личный. Как и с вещами, это поможет разграничить уличные потоки с домашними. Также для тех, у кого есть питомцы, стоит организовать им отдельное место, где будут находится лоток, лапамойка и их средства для мытья.

При хозяйской спальне часто ставят и ванную и душ, а также две раковины и шкафы для хранения косметических приборов.

Обязательно продумайте держатели: начиная от крючков для халатов и полотенец, заканчивая полками для средств и предметов личной гигиены. Поверьте, если не продумать этот момент заранее, после ремонта это станет настоящей неприятностью.

Если позволяет пространство квартиры, для детей желательно предусмотреть отдельный санузел, с полочками для игрушек в ванной и удобными по высоте вешалками.

«Создание уютного домашнего очага — задача не из легких, но как только ремонт закончится и вам не нужно будет думать о мелочах, которые вы по ошибке не предусмотрели, это будет самое настоящее счастье! Не забывайте о таких деталях и творите с удовольствием!»