С чего начать планировку квартиры

Планировка квартиры — это самая главная часть проекта. Будущие маршруты, удобства расположения, проходы, очень много всего нужно продумать заранее, чтобы не ошибиться с правильным зонированием. В первую очередь, речь идет о комфорте жильцов, так что обязательно продумайте все до мелочей, чтобы жизнь в новом доме приносила исключительно удовольствие!
Техническое задание! Да, именно с него! Не имеет значения, делаете ли вы сами планировочные решения или обращаетесь к дизайнеру или архитектору. Составьте план квартиры и подумайте о том, какие вещи вам нужны и где они будут стоять, чтобы потом ничего не забыть. Более того, зная, где будут расположены вещи, вам будет в разы легче обустраивать квартиру элементами декора!
Планировка отдельной кухни или совмещенной с гостиной требует детальной и тщательной проработки.
Для начала нужно определиться с техникой, ведь от ее размера и вида будет зависеть дальнейшая судьба комнаты.
Холодильник является одной из важнейших частей кухни, ведь чем грамотней отнесетесь к выбору, тем легче будет ваша жизнь потом. Стоит проанализировать количество закупаемых продуктов и понять, какой холодильник будет наиболее удачным вариантом, чтобы все поместилось. Иначе это будет вечный бардак из продуктов на каждой поверхности.
могут быть как два самостоятельных предмета, так и два в одном. Если вы мало и редко готовите, то такой прибор существенно сэкономит место. На сегодняшний день существует огромное количество вариантов. От самых маленьких до самых больших, с разными функциями, программами и интерфейсом. Очень часто вместо двух этих предметов, хозяйки покупают мультиварки, которые способны и поджарить, и затушить, и сварить те или иные блюда.
Рабочий треугольник — сначала холодильник, после — раковина, и напоследок — варочная поверхность. Вам должно быть комфортно на кухне. Не тесно, чтобы было куда развернуться и где расставить посуду во время готовки. Некоторые блюда требуют массу всяких пиал, приборов и, конечно, продукты.
На кухне не должно быть свалки, вам самим иначе будет неудобно.
Круглый стол экономит пространство и вокруг него не травмоопасно ходить, особенно если в семье есть маленькие дети — для многих это будет существенным плюсом в зонировании.
Да, и конечно, если площадь кухни-гостиной достаточно большая, в ней можно расположить и остров для завтраков, и большой обеденный стол, и мягкий глубокий диван для просмотра кинофильмов.
Кстати говоря, остров очень удобен для приготовления сложных блюд. Это идеальное пространство для того, чтобы разложить все необходимое. А разделение обеденное части и кухонной весьма полезно, так как это поможет разделить зону для гостей и зону для готовки.
Максимальное количество шкафов необходимо предусмотреть. Если есть возможность организовать гардеробные, то это будет отличным решением.
Важно разграничить верхнюю одежду, повседневную и домашнюю. Предусмотреть, где будет храниться постельное белье, полотенца.
Лучше выбирать шкафы-конструкторы, где вы сами можете выбрать количество полок, зону для вешалок и ящики. Так вам будет легче понимать, куда и какие вещи вы положите.
Не стоит забывать про такие предметы как пылесос-робот или пылесос-ручка, обязательно предусмотреть им место для подзарядки.
И, наверное, в сегодняшних реалиях необходимо найти место в квартире, которое будет вашим домашним офисом, небольшой столик или консоль, а также красивая стена за ней, ведь в случае видео пресс-конференций вы без труда можете не покидать дом.
Более того, когда в вашей спальне находятся вещи для работы, бумаги, книги и канцелярия, это нарушает гармонию личного пространства, в комнате создается хаос.
Что касается санузлов, их лучше иметь несколько. Стоит разделить гостевой туалет и личный. Как и с вещами, это поможет разграничить уличные потоки с домашними. Также для тех, у кого есть питомцы, стоит организовать им отдельное место, где будут находится лоток, лапамойка и их средства для мытья.
При хозяйской спальне часто ставят и ванную и душ, а также две раковины и шкафы для хранения косметических приборов.
Обязательно продумайте держатели: начиная от крючков для халатов и полотенец, заканчивая полками для средств и предметов личной гигиены. Поверьте, если не продумать этот момент заранее, после ремонта это станет настоящей неприятностью.
Если позволяет пространство квартиры, для детей желательно предусмотреть отдельный санузел, с полочками для игрушек в ванной и удобными по высоте вешалками.
«Создание уютного домашнего очага — задача не из легких, но как только ремонт закончится и вам не нужно будет думать о мелочах, которые вы по ошибке не предусмотрели, это будет самое настоящее счастье! Не забывайте о таких деталях и творите с удовольствием!»
Ольга Бондаренко, архитектор, дизайнер, владелица студии дизайна и интерьера