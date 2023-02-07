30 вещей, которые вам пора уже выбросить из дома

Дом заполнили разнокалиберные вещи? Возможно, часть из них давно сменила статус на хлам. Предлагаем присмотреться к нашему чек-листу и вдохновиться на тотальную уборку — пускай в доме дышится свободнее!

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Странные кружки

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Если дареные ежедневники имеют свойство заканчиваться, то кружки нередко бывают долгожителями. Одна кружка из давно забытого сервиза, другая переехала из офиса, третью подарили в шутку. Знакомая ситуация? Кухонные полки не обязаны быть приютом для нелепой посуды. Об экземплярах со сколами и прочими дефектами нечего и говорить — в утиль.

Одежда для «грязных» дел

Вся одежда рано или поздно теряет презентабельность. Но мы не унываем — храним очередную старую футболку на случай поездки на дачу, ремонта, похода: ее будет не жалко. Если у вас один-два таких комплекта, вы практичный человек. Но если шкафы ломятся от домашней одежды, пора провести безжалостную ревизию. Пора признать: в гардеробе должны храниться комплекты, которые вы носите, это не реликварий для поношенных вещей на черный день.

Старая обувь

Хорошая обувь стоит недешево, оттого и расставаться с отжившими свое экземплярами сложно. Здесь подклеить, там подшить, набойку поменять — и будут как новые? Во-первых, не будут. Во-вторых, если обувь нуждается в ремонте, самое время отнести ее мастеру. Туфли дожидаются ремонта несколько лет? Похоже, вы прекрасно справляетесь без них. Пришло время прощаться.

Парфюмерные пробники

Если вы влюбились в аромат с первого вдоха, почему пробник до сих пор не опустел? Потому что пользоваться им не входит в ваши планы. Подарите вашу мини-коллекцию парфюмов знакомым — пускай пробники выполняют свою основную функцию: позволят еще кому-то познакомиться с ароматом. Вы уже попробовали, что хотели, теперь эта бессмысленная мелочь без толку засоряет пространство.

Разряженные батарейки

Парочка таких найдется практически в каждом доме. Выбрасывать вместе с бытовыми отходами старые батарейки нельзя: они действительно способны отравить не один квадратный метр почвы. Да, ситуация с пунктами приема далека от идеальной, но специальные контейнеры есть во многих учреждениях и магазинах. Адрес ближайшего вы без труда отыщете в Сети.

Коллекция шоперов

Мода на экологичность вносит свои коррективы в хозяйский быт: на смену классическому пакету с пакетами пришел шопер с шоперами. С тряпичными сумками ситуация обстоит как и с любыми другими вещами: пользуетесь — нет проблем. Большинство лежит без дела? Оставьте только самые-самые.

Мерч

Мерч часто попадает в ваш дом не по вашей воле. То, что вы в жизни не купили бы, вдруг оказывается подарком, раздаточным материалом, в общем халявой. В следующий раз предлагаем крепко задуматься перед тем, как принести толстовку с неизвестно чьим логотипом (и очередную кружку из 1-го пункта) домой. Парадокс бесполезных брендированных вещей заключается в том, что, если вы их не носите, они годами пребывают в хорошем состоянии. Это, впрочем, не повод их жалеть.

Книги

Книга с автографом любимого писателя и «Программирование для чайников» 98-го года принципиально разные по пользе и эмоциональной нагрузке. Все, что неактуально, отнесите в ближайший буккроссинг. Но и потенциальных читателей пожалейте: что-то из запасов наверняка лучше сразу сдать в макулатуру. Редкие и ценные издания только украсят ваш дом, в то время как книги карманного формата вы с легкостью сможете приобрести повторно. Правда, едва ли такая необходимость действительно появится.

Пуговицы

Традиция срезать пуговицы со старой одежды родилась во времена дефицита этой незаменимой детали одежды. На сегодняшний день такой проблемы просто нет. Вспомните, сколько пуговиц из запасных комплектов, которые прилагаются к вещам, вам пригодилось. Запасные пуговицы к актуальному гардеробу имеет смысл хранить, разномастные пуговицы с невнятным назначением — нет.

Подарки, которые вам не нравятся

Почти наверняка в вашем жилище есть вещи, о которых вы можете со вздохом сказать «это подарок». Сюрприз — отличный способ показать заботу о человеке и знание его предпочтений. Близкие не угадали с подарком? Не беда. Цель любого презента — сделать вас счастливее. А если предмет наводит тоску, стыдиться нечего, пора с ним прощаться. Сделайте себе настоящий подарок — избавьтесь от ненавистных вещей.

Просроченные лекарства

Медикаменты, срок действия которых истек, могут либо стать бесполезными, либо превратиться в яд. Избавляйтесь от них без жалости: здоровье дороже самых дорогих таблеток! И позаботьтесь, чтобы они не нанесли вред кому-то еще: препараты лучше спустить в унитаз, а выбросить уже пустые упаковки.

Остатки косметики

Косметика имеет свойство накапливаться. Мало кто обходится строго ограниченным набором средств. И все же полупустая палетка теней с двумя нетронутыми цветами — не вещь первой необходимости, в запасах которой вы нуждаетесь.

Коробки от бытовой техники

До сих пор считаете, что отдать технику в ремонт по гарантии можно только в фирменной упаковке? Во-первых, проверьте дату: возможно, пришло время избавиться от коробок с чистой совестью. Во-вторых, согласно закону о защите прав потребителей у вас нет обязанности беречь упаковочный материал. Сдать технику на гарантийный ремонт можно без оригинальной упаковки — отказать вам продавец будет не в вправе.

«Одноразовая» бижутерия

Бижутерия, конечно, может быть произведением искусства, но гораздо популярнее безделушки на один раз. Недорогие украшения, как правило, быстро теряют первозданный вид. Вы уже знаете, что делать с поблекшими драгоценностями... вам с ними не по пути.

Запчасти для мебели

Колесико от дивана, которого у вас давно нет, ручки кухонного гарнитура, которые вы заменили новыми, и прочие мебельные детали вам уже не пригодятся. На случай ремонта мебели помните, запчасти ждут вас в специализированном магазине — поддерживать ассортимент дома нет необходимости.

Газеты и журналы

Могут быть как стильной деталью интерьера, так и хламом. Главное — не обманывать себя и трезво оценить ценность накоплений. Согласитесь, сложнее всего ответить на вопрос, для чего они вам нужны...

Канцтовары

Ручки, которые не пишут... знакомая ситуация? Если вы правда планируете отправится с этой коллекцией на закупку новых стержней, можем вам только позавидовать. А какие планы на засохшие маркеры? Оставьте только то, что можно использовать по назначению сейчас, а не когда-нибудь никогда.

Сухоцветы

Сухие букеты могут создавать уют не хуже свежих растений, однако они не вечны. Если ваш букетик высушенных трав и цветов давно осыпался, почему бы не заменить его? К тому же такой декор безжалостно копит пыль, а очистить хрупкий сухой букет практически невозможно.

Чехлы для телефона

Единственный чехол, который вам нужен сейчас, уже на вашем телефоне. Есть запасной под сумку или маникюр — прекрасно. А третий — лишний. Зарядные устройства и шнуры непонятного назначения можно вместе с чехлами раздать друзьям с подходящими устройствами.

Стеклянные банки

Стеклянные банки, безусловно, обладают потенциалом повторного использования — этого у них не отнять. Но далеко не все коллекционеры стеклотары — фанаты домашнего консервирования. Если вы не собираетесь погружаться в мир домашних заготовок, для чего они вам?

Платки и шарфы

Из всех аксессуаров платки и шарфы, пожалуй, самые хламоопасные. С одной стороны, должен быть выбор, с другой — пополняя запасы, неплохо бы выбрасывать экземпляры, которые вы давно не носите, но почему-то не хотите с ними расстаться.

Сумки с дефектами

Проблема сумок в том, что они приходят в негодность неравномерно. Например, портится только ручка, и кажется, что аксессуар еще имеет право на жизнь. Качество жизни с искалеченной деталью образа — вопрос второстепенный. С ранеными сумками предлагаем поступить ровно так же, как и с обувью: отправьте их в ремонт, сейчас или никогда.

CD / DVD / VHS

Технический прогресс не стоит на месте — возможно, пора расстаться не только с дисками былой эпохи, но и с проигрывателем. В 2000-х ценные видеозаписи оцифровывали и записывали на диски. Пришло время подарить им вечную жизнь в облаке!

Старое постельное белье

Качество сна зависит не только от матраса, но и от постельного белья. Признавайтесь, храните два-три застиранных комплекта, на которых уже не слишком приятно спать? В хозяйстве все пригодится? Нет, с такой позицией потенциальных тряпок у вас будет гораздо больше, чем свежего постельного белья!

Сломанные очки

Как правило, поломанную оптику хранят в качестве донора деталей с расчетом на будущие несчастные случаи. Если планируете самостоятельно ремонтировать очки, предлагаем компромисс — оставить только полезные элементы и выбросить все остальное.

Магниты на холодильник

Если вам нравится традиция коллекционировать магниты из путешествий, в этом нет ничего плохого. Но не видим ничего предосудительного и в том, чтобы проредить экспозицию, избавившись от поблекших, поврежденных и просто безразличных вам экспонатов. Особое внимание уделите рекламным магнитикам: холодильник — не доска объявлений, в конце концов.

Купальники и плавки

Кто-то привозит из путешествий магнитики, а вы — купальники? Вряд ли вам нужно больше двух комплектов... Застиранные, выцветшие, неудобные, морально устаревшие, они вас больше не достойны.

Листовки, визитки и списки

Рано или поздно в любом доме накапливаются флайеры со скидками, визитные карточки людей, которых вы с трудом можете припомнить, заметки от руки, меню ресторанов с доставкой. К счастью, расставаться с такими штуками просто: главное — не лениться перебрать залежи бесполезных бумажек.

Старые платья

Давайте отличать винтаж от «невыездных» нарядов. Вы же не собираетесь передать по наследству платье с институтского выпускного и образ подружки невесты? Можно, конечно, примкнуть к театральному кружку — будет правдоподобное объяснение, почему все это еще занимает драгоценное место в вашем шкафу.

Все, что вы не любите