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3 часа назад

Как убрать запах канализации из мойки: видео

Мира Маркина

Иногда из раковины на кухне доносится сильный запах канализации. Вы вымыли все дочиста, ваша мойка сверкает, но пахнет все равно неприятно. Почему и что с этим делать? Рассказал блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.

В большинстве случаев дело в том, что хозяйки просто не знают, где скапливается много грязи, и чистящие средства туда не попадают. Блогер показал потайное место в наших мойках, которое надо помыть, чтобы избавиться от зловония.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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Дом и сад,Видео,
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