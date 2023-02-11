Как убрать запах канализации из мойки: видео

Иногда из раковины на кухне доносится сильный запах канализации. Вы вымыли все дочиста, ваша мойка сверкает, но пахнет все равно неприятно. Почему и что с этим делать? Рассказал блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.

В большинстве случаев дело в том, что хозяйки просто не знают, где скапливается много грязи, и чистящие средства туда не попадают. Блогер показал потайное место в наших мойках, которое надо помыть, чтобы избавиться от зловония.

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