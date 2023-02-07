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22 часа назад

Не нужно поливать: самые неприхотливые цветы для дома

Даша Краснова

Ритм жизни и график работы часто диктуют свои требования, а домашнего уюта хочется всем. "Рамблер" расскажет, какие растения лучше всего выживают дома без особого ухода.

Не нужно поливать: самые неприхотливые цветы для дома
Фото: unsplashunsplash

Все знают про алоэ и кактусы, но есть куда более интересные растения, которые могут существовать вполне автономно. А вечнозеленая лиана Монстера, которую многие считают неприхотливой, еще нужно уметь вырастить красиво!

Фикус

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Фикус неприхотлив в уходе, его любят за красоту листьев и очищение воздуха. Поливать цветок нужно по мере просыхания верхнего слоя грунта, то есть не больше двух раз в неделю. С наступлением зимы, полив лучше сократить, а листья иногда стоит протирать от пыли.

Крассула

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Крассулу часто называют "денежное дерево", с этого растения лучше всего начинать свою домашнюю коллекцию. Оно отлично растет на подоконнике и может выдерживать прямые лучи солнца. Крассула медленно растет и иногда распускается белыми цветами, прекрасно переносит сухой воздух и не нуждается в опрыскивании. Здесь скорее опаснее перелить растение и подобрать не ту почву.

Замиокулькас

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Замиокулькас может расти в тени, но лучше всего себя чувствует под рассеянным светом. Зимой и при недостаточном поливе может сбросить листья. Обычо цветок поливают два раза в неделю летом и раз в неделю зимой. Недостаток у него один — это ядовитый сок, который содержится в листьях и стебли. Растение опасно для детей и животных.

Дом и сад,
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