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2 часа назад

Технолог посоветовал менять разделочную доску по мере загрязнения

Мария Каткова

Данила Новиков, ведущий эксперт сервиса Qlean, рассказал, когда нужно менять разделочную доску. Об этом сообщает "7Дней".

Эксперт рассказал, как часто нужно менять разделочную доску
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По его словам, новую разделочную доску нужно покупать в тот момент, когда старая начнет менять цвет. Такое происходит из-за большого количества повреждений и царапин. Если вы не можете отмыть доску до такого цвета, которого она была изначально, значит нужно ее менять.

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Эксперт также посоветовал мыть доски сразу после использования, так как пища может засыхать на доске. Тем, кто не успел этого сделать, он посоветовал дезинфицировать с помощью высокой температуры или раствора воды и уксуса.

Ранее сообщалось, что эксперт объяснила, как часто нужно менять матрас.

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