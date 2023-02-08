Эксперт рассказал, как часто нужно менять разделочную доску

Данила Новиков, ведущий эксперт сервиса Qlean, рассказал, когда нужно менять разделочную доску. Об этом сообщает "7Дней".

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По его словам, новую разделочную доску нужно покупать в тот момент, когда старая начнет менять цвет. Такое происходит из-за большого количества повреждений и царапин. Если вы не можете отмыть доску до такого цвета, которого она была изначально, значит нужно ее менять.

Эксперт также посоветовал мыть доски сразу после использования, так как пища может засыхать на доске. Тем, кто не успел этого сделать, он посоветовал дезинфицировать с помощью высокой температуры или раствора воды и уксуса.